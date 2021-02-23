Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $66 за баррель. В последний раз цена Brent превышала отметку $66 в январе 2020 года.

По данным на 4:45 мск, Brent достигла $66,060 (+5%). Цена барреля нефти WTI растет на 5,5%, стоимость достигла $62,52.

В феврале цены на нефть вернулись на допандемийный уровень. Они повышались на фоне холодной погоды в ведущих нефтедобывающих штатах США, ожиданий нового стимулирующего пакета от властей, а также постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Нефть разогрелась на морозе».