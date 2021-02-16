Нефть разогрелась на морозе

Цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года, вернувшись к значениям допандемийного периода. Игру на повышение провоцирует холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США, ожидание нового стимулирующего пакета от властей, а также постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией, и связанное с этим оживление экономик. Эксперты ожидают как минимум сохранения достигнутых значений, а при оптимистичном сценарии — преодоления барьера $65 за баррель. При этом рост цен благоприятно отражается на российской валюте — с начала февраля ведущие мировые валюты подешевели на российском рынке более чем на 3 руб.

По агентства Reuters, 15 февраля цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с 21 января прошлого года, то есть достигли значений, на которых находились до начала пандемии. Рост превысил 2%, в результате на спот-рынке котировки североморской нефти Brent вплотную приближались к $64 за баррель. Стоимость российской нефти Urals достигала $62,4 за баррель. С начала февраля цены выросли на 10–15%, с начала года — на 22–25%.

Последний взлет цен на углеводородное топливо был спровоцирован затянувшимися холодами в штатах Техас и Оклахома. Как отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе, резкий подъем цен был вызван опасениями, что похолодание может спровоцировать перебои с поставками нефти с крупнейшего кластера сланцевых месторождений в США. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что из-за сильного холода замедлился или даже полностью остановился поток нефти из скважин. Как отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, энергогенерирующие мощности не справляются с ростом потребления.

Оптимизму на нефтяном рынке по-прежнему способствуют надежды на то, что стимулирование поддержит экономику США и спрос на нефть на фоне действующих ограничений ОПЕК+.

В конце прошлой недели американский президент Джо Байден на встрече с рядом губернаторов и мэров попросил их поддержать план стимулирования на $1,9 трлн. Однако пока республиканцы выступают за менее масштабную программу стимулирования. Кроме того, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев указывает на снятие ограничений в ряде стран на фоне улучшающейся статистики по пандемии. В ряде стран ЕС в середине февраля планируют снять ограничения, в США постоянно в разных штатах идет смягчение режима карантина, отмечает он.

При этом участники рынка настроены позитивно в отношении развития ситуации на рынке нефти. По мнению Виталия Громадина, рост цен выглядит устойчивым. Цены вполне могут преодолеть барьер в $65 за баррель и даже приблизиться к $70 за баррель до следующей встречи ОПЕК+ 4 мая. Михаил Шейбе настроен более консервативно, по его оценке, котировки Brent могут достичь уровня сопротивления $64,3 за баррель, однако более вероятно, что после недавнего роста они консолидируются выше $63 за баррель.

Вместе с тем подъем цен на нефть благоприятно отражается на позициях российской валюты.

Как отмечает Владимир Евстифеев, сейчас это особенно заметно, «поскольку динамика нефтяного рынка полностью компенсирует ожидания санкций со стороны ЕС в ближайшие пару недель». На торгах Московской биржи курс доллара опускался до 73,13 руб./$ — минимального значения с 14 января. Курс евро обновил минимум с 21 января, опустившись к отметке 88,78 руб./€. С начала февраля ведущие мировые валюты подешевели более чем на 3 руб. Впрочем, как считает господин Евстифеев, ситуация вокруг рубля складывается умеренно-негативной, поэтому «возможная коррекция нефтяного рынка приведет к большему ослаблению рубля, чем его текущая реакция на растущие цены».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Михайлович