В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности в ночь на вторник, 23 февраля, из-за сильных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, в Москве температура ниже –30°C будет с часа ночи до 10 часов утра вторника. В Подмосковье ожидается до –35°C. Кроме того, до 21:00 24 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.