Акции «Норникеля» падают после аварии на Норильской обогатительной фабрике

Акции «Норильского никеля» снижались на 4,5% в ходе торгов на Московской бирже, за них давали 25 812 руб. Котировки компании продолжают падать после аварии на Норильской обогатительной фабрике. По итогам торгов в субботу, 20 февраля, они опустились на 3,6%.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. В результате ЧП погибли три человека.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал вероятной причиной обрушения нарушение техники безопасности. На фоне произошедшего «Норникель» подешевел на 4,9%.

Это не первая авария на предприятиях «Норникеля» за последнее время. В мае 2020 года из-за разлива дизельного топлива из одного из резервуаров под Норильском в местные воды и грунт попало около 21 тыс. т топлива.

Подробнее о ЧП на фабрике читайте в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».