Акции «Норникеля» падают после аварии

«Норникель» подешевел на 4,9% на фоне новой аварии на обогатительной фабрике и заявлений президента ГМК Владимира Потанина о ее причинах и мерах, которые планируется принять. По его словам, авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. Заявив, что принимаемых компанией усилий по предотвращению подобных инцидентов, «видимо, недостаточно», он сказал, что компания вложит в ближайшие пять лет 100 млрд руб. в промышленную безопасность. Негативная реакция рынка уже сопоставима с той, которая была после разлива 20 тыс. тонн нефтепродуктов,— тогда акции упали на 5%.

Акции «Норникеля» на Московской бирже упали на 4,9% к 14:40 на фоне новой аварии на одном из производственных активов компании. В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике рухнуло здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, где работала бригада из восьми человек. По предварительным данным МЧС, площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. Восемь работников подрядной организации, которые проводили там ремонт, оказались под грудой обломков. Известно о трех погибших, пятеро госпитализировано, из них трое, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, в тяжелом состоянии.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин сказал, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах. «В "Норильском никеле" этим вопросам уделяется серьезное внимание,— говорит он.— Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем»,— сказал Владимир Потанин. По его словам, в ближайшие пять лет компания планирует инвестировать 100 млрд руб. в промышленную безопасность. Причиной аварии, сказал Владимир Потанин, стало грубое нарушение техники безопасности.

Руководитель фабрики отстранен от занимаемой должности. «Норникель» сформировал штаб ликвидации аварии.

На новости об аварии рынок отреагировал снижением цены акций ГМК на 1,36%, до 27,7 тыс. руб. за штуку. После заявлений Владимира Потанина падение ускорилось практически до 5%. Когда произошел масштабный разлив топлива на ТЭЦ под Норильском, акции компании падали на 5%. В феврале, когда суд обязал компанию выплатить 146 млрд руб. за этот разлив, «Норникель» подешевел на 1%. 19 февраля компания заявила, что не будет обжаловать решение суда и выплатит компенсацию.

Евгений Зайнуллин