Состояние пострадавших при обрушении на предприятии «Норникеля» стабильно тяжелое

Врачи оценивают состояние пострадавших при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» как стабильно тяжелое. Четырех перевели в отделение, один находится в реанимации. При обрушении погибли трое, заведено уголовное дело.

«Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, еще один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением»,— сообщил пресс-центр минздрава Красноярского края ТАСС.

Обрушение конструкции здания произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности. СКР задержал четырех человек из руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика. По версии следствия, дефекты конструкции здания склада были обнаружены еще в 2018 году.

О последствиях обрушения — в материале “Ъ” «Акции "Норникеля" падают после аварии».