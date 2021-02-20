Потанин: авария на фабрике «Норникеля» произошла из-за грубого нарушения техники безопасности

Вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он добавил, что в целом компания прилагает недостаточно усилий в вопросах промышленной безопасности. В результате ЧП погиб один человека, пострадали пятеро, еще двое — под завалами. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что они погибли. Акции компании ускорили падение.

«Данная авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия»,— сказал господин Потанин журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей.

Глава «Норникеля» также заявил, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах и в ближайшие пять лет планирует инвестировать около 100 млрд руб. в промышленную безопасность. «В "Норильском никеле" этим вопросам уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем»,— сказал он.

На новостях о ЧП акции «Норникеля» усилили падение. К 15:00 они торгуются на Московской бирже на уровне 26 902 тыс. за штуку (-4,3%).

Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. СКР возбудил уголовное дело ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

Это не первая авария на предприятиях «Норникеля» за последний год. В мае 2020 года из-за разлива дизельного топлива из одного из резервуаров под Норильском в местные воды и грунт попало около 21 тыс. тонн топлива. В феврале 2021 года по иску Росприроднадзора суд взыскал с компании рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа. Из-за разлива нефти чистая прибыль «Норникеля» упала на 39%

Подробнее о последнем происшествии — в материале “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».