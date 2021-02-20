Навального доставили в суд

Оппозиционера Алексея Навального привезли в Бабушкинский районный суд Москвы. Сегодня, 20 февраля, там пройдут сразу два заседания по уголовным делам в отношении политика. “Ъ” будет вести онлайн-трансляцию.

В 10:00 коллегия судей Мосгорсуда рассмотрит апелляцию на отмену условного срока по делу «Ив Роше», а в 14:00 пройдет заседание по делу о клевете на ветерана. Журналист уже начали пускать в здание суда, передает корреспондент “Ъ”. Как ранее сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, выездное заседание организовано «для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ».

2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде (тогда это также объяснили большим интересом СМИ) заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сегодня в случае отказа в апелляции решение суда вступит в силу.

Дело о клевете рассматривается с 5 февраля. На заседании 16 февраля гособвинение попросило суд оштрафовать Алексея Навального на 950 тыс. руб., и прибавить этот штраф к трем с половиной годам по делу «Ив Роше». Сегодня оппозиционер выступит с последним словом.

17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Минюст РФ назвал требование «заведомо невыполнимым».

О требовании ЕСПЧ и позиции Москвы — в материале “Ъ” «Такой шанс ни в коем случае нельзя отпускать».