Дела Алексея Навального

Сегодня в здании Бабушкинского райсуда Москвы пройдут два заседания по делам Алексея Навального. С 10:00 коллегия судей Мосгорсуда рассматривает апелляцию на замену его условного срока на реальный по делу «Ив Роше». На 14:00 запланировано заседание по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. На нем Алексей Навальный должен выступить с последним словом.

10:56. После Навального по жалобе выступает адвокат Кобзев. Говорит, что непонятно, по какой причине инспекция не учла одно из посещений Навального. У Кобзева короткая речь. Он говорит, что судья корректно огласил их жалобу, и Навальный выступил полно.

Далее по жалобе выступает адвокат Михайлова. Она подчеркивает, что Навальный не скрывался, он получил «тяжелое отравление», писал в инспекцию, где и на каких сроках он находился на лечении. Она подчеркивает, что «ФСИН не пыталась связаться» с Навальным.

10:51. Судья дает право высказаться участникам, он призывает стороны «быть лаконичными».

— Мне лучше сейчас выступить или в прениях? — спрашивает Навальный.

— Еще будет последнее слово… — говорит Кобзев.

— Давайте я сейчас скажу,— говорит Навальный.

Навальный говорит, что никто не обращает внимания на то, что есть решение ЕСПЧ, никто его не освобождает. Далее он подчеркивает, что по его отравлению до сих пор нет дела, что он поговорил со «своими отравителями», но ничего не произошло.

Поэтому, говорит Навальный, он укажет на «юридическую вещь»: «По сути все сводится к одному вопросу (по делу "Ив Роше") — скрывался я или не скрывался?» Но, по словам Навального, «весь мир знал», где он (когда находится на лечении в Германии).

Далее Навальный приводит мем из TikTok: «а все уже, все». По словам Навального, он и его защита говорит прокуратуре: вот мы лечились. «"А все уже, все",— говорит прокуратура»,— пересказывает Навальный.

Он рассказывает, что после того, как его госпитализировали в Германии, он предупредил инспекцию, что находится на больничном, а после того, как его выписали, он «купил билет и поехал домой». «Возвращаюсь, а мне говорят: "Ты скрывался!"»,— говорит Навальный. По его словам, он ничего больше не мог сделать, чтобы доказать, что «не скрывался».

«Они ничего не делали, а потом сказали, что я скрывался. Но это же абсурд. Они говорят, что нужны какие-то справки, но какие я возьму справки. Все тяжелые больные проходят длительную реабилитацию!» — говорит Навальный.

Он отмечает, что, по расчетам врачей, к Новому году он «должен был в инвалидной коляске еще передвигаться», но быстро восстановился, вернулся в Россию, и его задержали. «Вот и все»,— заканчивает речь Навальный.

10:45. Судья читает апелляционную жалобу адвокатов: суд нарушил требование закона о состязательности сторон; Навальному не дали конфиденциально поговорить с адвокатом (нарушено право на защиту); защита полагает, что «имеются основания опасаться за его жизнь и здоровье», поскольку он был «отравлен в России». Далее судья читает ответ прокуратуры: оставить жалобу без удовлетворения.

10:38. Адвокат Михайлова в ходатайстве пересказывает позицию ЕСПЧ. Михайлова говорит, что в ЕСПЧ рассматривали дело в отношении двух граждан Турции, по которому приняли похожие меры, что и в отношении Навального, но Турция не исполнила это решение. Поэтому ЕСПЧ заявил, что, не выполнив требования об «обеспечительных мерах», Турция нарушила нормы Конвенции.

«Требуем немедленно освободить Навального»,— говорит Михайлова.

— Кому адресовано это обращение? — спрашивает судья.

— Вы имеете в виду Европейского суда? — уточняет Михайлова. — В мой адрес… Обеспечительные меры выполняются мгновенно.

— Вы не так поняли. В чей адрес? — уточняет судья.

— Российской Федерации.

— Навальный, вы поддерживаете?

— Да, я поддерживаю. Мы же уважаем решения судов! До этого мы уважали решение Химкинского суда, решение Бабушкинского суда,— говорит Навальный. Он просит его выпустить из «аквариума», говорит, что «рядом с прокурором есть место».

Прокурор говорит, что не желает знакомиться с ходатайством защиты. Она говорит, что это ходатайство может быть разрешено при вынесении итогового решения по жалобе.

«Суд на месте постановил: расценить как один из доводов защиты, оценка которому будет дана судом при постановлении итогового решения по делу»,— заявил судья и перешел к рассмотрению апелляции по существу.

Судья начал читать апелляционную жалобу защиты Навального.

10:25. Адвокат Михайлова заявляет ходатайство для исполнения «обеспечительной меры». «Вы считаете, что оно сейчас должно быть заявлено?» — спрашивает судья. Адвокат говорит, что это решение уже должно быть исполнено. Судья разрешает заявить ей ходатайство.

Михайлова начинает читать. Это ходатайство связано с решением ЕСПЧ о том, что Навальный должен быть освобожден из-под стражи во время рассмотрения дела. В ходатайстве адвокатов, которое заявляет Михайлова, говорится, что Навальный подлежит немедленному освобождению из-под стражи, поскольку его жизнь находится в опасности, так как он «находится под полным контролем властей России», которые он обвинял в отравлении.

10:22. Адвокат Кобзев говорит, что они хотели получить видеозапись с выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде, но им этого не удалось. Этот довод он привел в пользу позиции Навального по съемке в зале. Также Кобзев уточнил, ведется ли сейчас съемка в зале. Судья говорит, что нет. Тогда адвокат Кобзев просит повернуть фотоаппарат, который направлен на Навального. Фотоаппарат разворачивают.

Судья разрешает вести аудиозапись во время заседания, снимать можно — только при вынесении решения.

10:18. Судья призвал к спокойствию во время процесса: «Пожалуйста, относитесь с уважением друг к другу». Далее Балашов говорит, что ему поступили ходатайства от СМИ на проведение аудио и видео записи. В процессе участвует все тот же прокурор — Екатерина Фролова. Она говорит, что против видеосъемки, но предлагает разрешить аудиозапись. Навальный просит допустить всех журналистов: и видео, и фотожурналистов. Защита поддерживает «своего доверителя».

10:17. “Ъ” ведет прямой эфир заседания в Clubhouse: https://www.joinclubhouse.com/room/xLWVY30b

10:16. Апелляцию рассматривает судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов.

Навальный спрашивает:

— А что мы в Бабушкинском суде делаем?

— Чтобы адвокаты не спешили с городского суда,— отвечает судья.

— А это все для меня! Спасибо большое! — говорит Навальный.

Еще судья говорит, что если бы Навальный был в Мосгорсуде, тогда бы была видеосвязь с СИЗО. Навальный говорит:

«Хорошо бы было меня отпустить. Есть решение суда одного такого». «Ну, мы это обсудим»,— говорит Балашов и начинает читать права Навальному.

10:09. Судья вошел в зал. Заседание начинается.

10:05. Журналистов начали пускать в зал.

9:58. Адвокаты Навального зашли в зал.

9:55. Фотографов начали пускать на протокольную съемку в зал. В самом суде усилены меры безопасности, работает кинолог с собакой.

Апелляция на отмену условного срока

2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил Алексею Навальному три с половиной года условно по делу «Ив Роше» на реальный срок. 18 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер — осенью 2017 года ЕСПЧ признал приговор несправедливым.

Дело о клевете

5, 12 и 16 февраля прошли слушания дела политика Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). На первом заседании господину Артеменко стало плохо, поэтому позже он отказался участвовать в процессе. В суде были допрошены четыре свидетеля, в том числе внук ветерана. Он заявил, что не писал заявление на Алексея Навального в правоохранительные органы. Однако в материалах дела есть заявление от самого Игната Артеменко. На втором заседании выступили два эксперта-лингвиста, один из которых был со стороны обвинения. Оба эксперта заключили, что комментарии господина Навального к ролику содержат суждения, а не факты. На третьем заседании прокуратура попросила суд назначить Навальному штраф 950 тыс. руб.

Роман Дорофеев, Михаил Беляев, Алина Сабитова