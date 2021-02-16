Третье заседание по делу Навального о клевете

Сегодня в Бабушкинском районном суде Москвы проходит третье слушание по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана. Летом прошлого года оппозиционер назвал участников видео в поддержку поправок к Конституции «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Среди них был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Господин Навальный вину не признает и утверждает, что не мог оклеветать ветерана, так как никогда не знал его.

10:25.

«Алексей, Сергей Смирнов передает тебе из спецприемника огромный пламенный привет!»,— говорит адвокат Кобзев

«Дивный новый мир: можно передать приветы прямо из спецприемника. Спасибо большое!»,— говорит Навальный и тоже передает привет.

10:24. Пока судья в совещательной комнате Навальный читает дайджест новостей, которые передал ему адвокат Кобзев. Манифест Богомолова в «Новой Газете» адвокат распечатал полностью, говорит он.

10:05. Навальный выступает против. Он говорит, что ему не ясно, что именно прокуратура сочла оскорбительными высказываниями. Судья удаляется для вынесения решения по ходатайству прокурора.

«Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела»,— говорит Навальный.

10:04. Судья спрашивает, есть ли дополнения. Прокурор говорит, что есть дополнение. «Гособвинение просит выделить материалы из дела и направить их на проверку в ГСУ СК по Москве по заявлению Артеменко. Проверить оскорбительные высказывания Навального допущенные в адрес мирового судьи и гособвинителя»,— говорит прокурор Фролова. Защита возражает. «Ходатайство не мотивировано»,— говорит адвокат Кобзев.

9:59. Судья Вера Акимова входит в зал. Заседание начинается.

9:59. В зал зашла прокурор Екатерина Фролова. У нее в руках большая стопка бумаг, на столе пластиковая бутылка воды.

9:58. Журналистов запустили в зал. Навальный уже в стеклянной клетке. Он обсуждает с адвокатами ход нынешнего судебного заседания. «Вопрос в том, будут ли у них дополнения»,— говорит адвокат Михайлова про сторону гособвинения. Навальный говорит, что в прениях участвовать не будет, но выступит с последним словом.

9:53. Журналистов начали пускать в зал.

9:45. Пришел адвокат Вадим Кобзев, его без вопросов сразу пропускают в зал. Его коллегу Михайлову пустили не сразу.

9:39. Пришла адвокат Ольга Михайлова, ее пустили в зал суда.

9:38. Приставы запрещают снимать на территории суда. «Мужчина, еще раз снимете, покинете территорию», — сказал пристав одному из журналистов перед входом в суд.

9:38. Сегодня в Бабушкинском суде продолжится слушание по делу Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный уже доставлен в суд.

5 и 12 февраля прошли слушания дела политика Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). На первом заседании господину Артеменко стало плохо, поэтому позже он отказался участвовать в процессе. В суде были допрошены четыре свидетеля, в том числе внук ветерана. Он заявил, что не писал заявление на Алексея Навального в правоохранительные органы. В материалах дела, по замечанию оппозиционера, есть заявление от самого Игната Артеменко. На втором заседании выступили два эксперта-лингвиста, один из которых был со стороны обвинения. Оба эксперта заключили, что комментарии господина Навального к ролику содержат суждения, а не факты.

Роман Дорофеев, Михаил Беляев