Сколько теряют на отмене карнавалов немцы и чего не понимают в спорте британцы Любопытные сообщения и исследования 8–12 февраля

За компанию

На прошлых выходных в США прошел Super Bowl— финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Тогда как в США это одно из важнейших спортивных событий, жители многих стран слабо разбираются в правилах американского футбола или вовсе ничего в них не понимают. В преддверии матча компания Old El Paso провела опрос, выяснив, что больше половины (57%) жителей Великобритании наблюдали за какими-либо спортивными событиями, при этом не до конца понимая правила игры. Зачем они это делают — в материале “Ъ”.

Некарнавальная ночь

Коронавирус нанес серьезный удар по карнавальным традициям всего мира, оставив без праздника население многих стран. Знаменитый уличный карнавал в Рио-де-Жанейро отменен или перенесен на неопределенный срок, Венецианский карнавал проходит в онлайн-формате, жители Нового Орлеана отмечают Марди Гра, украшая свои дома вместо специальных карнавальных платформ. Не обошли стороной отмены карнавалов и Германию. Сколько теряют немцы на отмене праздничных мероприятий — в материале “Ъ”.

Тратиться с любовью

Почти каждый второй американец (45%) заявляет, что пандемия не повлияет на то, сколько он потратит на День святого Валентина, который, как всегда, отмечается 14 февраля. Об этом говорится в публикации портала Debt.com по итогам опроса 1,2 тыс. человек. Исследование показало, что 26% респондентов в 2021 году решили потратить меньше денег, чем в прошлогодний праздник, а 12% вообще не планируют в этот раз раскошеливаться. Траты американцев на День святого Валентина — в материале “Ъ”.

Пепперони всех пицц, соединяйтесь!

9 февраля отмечался Международный день пиццы — блюда итальянской кухни, давно ставшего популярным и известным по всему миру. Приуроченное к этой дате исследование YouGov определило отношение жителей США к разным ингредиентам для пиццы. Так, самым любимым наполнением оказалась пепперони — острую итальянскую колбасу одобрили 64% голосов. Как американцы относятся к разным ингредиентам в пицце — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко