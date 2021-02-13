Как американцы относятся к разным ингредиентам в пицце

9 февраля отмечался Международный день пиццы — блюда итальянской кухни, давно ставшего популярным и известным по всему миру. Приуроченное к этой дате исследование YouGov определило отношение жителей США к разным ингредиентам для пиццы. Так, самым любимым наполнением оказалась пепперони — острую итальянскую колбасу одобрили 64% голосов. Вторым по популярности топпингом в пицце стали сосиски/колбаски (56%), а третье заняли грибы (54%). Пиццу с двойной порцией сыра также предпочитают больше половины (52%) опрошенных, тогда как топ-5 начинок замыкает лук, который нравится в пицце 48% американцам.

Почти две трети (61%) респондентов сообщили, что не терпят в пицце присутствия анчоусов. Эта рыбная начинка оказалась самой нелюбимой. Около половины американцев также не рады баклажанам (52%). Третье место в антирейтинге заняли артишоки (44%), за ними последовала капуста брокколи (39%). Заключительным ингредиентом в пятерке самых нелюбимых оказался ананас — только 26% опрошенных признались, что любят пиццу с этой начинкой, а вот 35% ее терпеть не могут.

По вопросу об основе для пиццы мнения американцев разделились: 31% сообщили, что любят классическую итальянскую пиццу на тонком тесте, а 29% предпочитают толстое тесто. Остальные либо не определились, либо не видят между ними существенной разницы.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».