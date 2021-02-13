Большинство британцев смотрели соревнования, не понимая правил

На прошлых выходных в США прошел Super Bowl— финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Тогда как в США это одно из важнейших спортивных событий, жители многих стран слабо разбираются в правилах американского футбола или вовсе ничего в них не понимают. В преддверии матча компания Old El Paso провела опрос, выяснив, что больше половины (57%) жителей Великобритании наблюдали за какими-либо спортивными событиями, при этом не до конца понимая правила игры.

Четверо из десяти респондентов смотрели игры, в которых не разбираются, за компанию, еще 12% — ради еды на вечеринке, и столько же — из-за боязни пропустить что-то интересное. Каждый шестой опрошенный хоть раз делал вид, что понимает правила, стремясь произвести впечатление на друзей (57%), коллег (30%) или свою вторую половинку (24%). А около трети опрошенных даже посещали спортивные мероприятия, толком не понимая правил игры.

В целом, 65% респондентов признались, что не разбираются в правилах какого-то вида спорта, а 44% не знают, зачем на поле находятся те или иные игроки. Среди наиболее непонятных: схватка (элемент игры в американском футболе и регби), футбольное правило офсайда и начисление очков в гольфе. Меньше половины опрошенных могут объяснить, как начисляются очки в теннисе, правила гандбола и «цену» шаров в снукере.

Несмотря на проблемы с восприятием, трое из десяти британцев ходили в гости на вечеринки (или же сами устраивали такие), приуроченные к большим спортивным событиям, как то: чемпионат мира по футболу (53%), Олимпиада (27%) или Super Bowl (20%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».