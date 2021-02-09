Триумф переходного периода

Самый особенный в мировом спорте матч — Super Bowl, в котором разыгрывается титул сильнейшей команды по американскому футболу,— в этом году обернулся триумфом «Тампа-Бей Бакканирс» и легендарного куотербека Тома Брейди, на своем стадионе разбивших — 31:9 — прошлогоднего обладателя звания «Канзас-Сити Чифс». А еще он подтвердил, что на исключительную коммерческую привлекательность бренда не могут повлиять никакие ЧП. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, на потерю части партнеров, практически все беспрецедентно дорогие рекламные слоты в телевизионной трансляции игры оказались заполнены.

В истории с нынешним Super Bowl, 55-м по счету, как и в историях со всеми предыдущими, было две примерно равноценные составляющие. Одна — собственно спортивная, другая — коммерческая. И эта вторая составляющая (она волнует в первую очередь львиную долю населения Земли за пределами Америки, которая ни черта не понимает в правилах игры, но отчего-то все равно раз в год, в кульминационный момент сезона за этой игрой пристально наблюдает) была особенно сложной.

Super Bowl, помимо всего прочего, феномен с точки зрения бизнеса.

Его только внутренняя телевизионная аудитория в ушедшем десятилетии стабильно зашкаливала за 110 млн, доходы от его проведения в конце концов достигли отметки $0,5 млрд, а по влиянию на экономику страны он на голову превзошел любые спортивные события, превратившись в не зависящую от общих трендов и не замечающую кризисы вещь в себе.

Коронавирус оказался чуть ли не первым за десятилетия фактором, которому все-таки удалось нанести по Super Bowl удар. Описывая его, разные американские медиаресурсы рассказывали о заполненных за неделю до матча лишь наполовину отелях в Тампе и ее окрестностях, хотя, как правило, он вызывает такой ажиотаж, что свободных номеров в это время уже не найти ни за какие деньги. Они рассказывали о спорах по поводу того, сколько все же зрителей можно пустить на трибуны Raymond James Stadium, чтобы не нарушить требования о соблюдении социальной дистанции. Битва велась чуть ли не за каждое кресло, и в итоге с трудом удалось довести число тех, кто увидел матч «вживую», до 25 тыс. человек (7,5 тыс. билетов были отданы работникам медицинской сферы, боровшимся с коронавирусом), приблизительно трети от максимальной вместимости арены.

Настолько скромно заполненных стадионов Super Bowl еще не видел.

А еще они рассказывали об отмененных мероприятиях — делового и развлекательного характера — из сопутствующей ему программы и приводили печальные оценки экспертов. Прошлогодний Super Bowl проходил неподалеку — в Майами — и благодаря тратам туристов, а также имеющих к матчу непосредственное отношение предпринимателей и функционеров принес городу $572 млн. Нынешний принесет Тампе в лучшем случае на несколько десятков миллионов меньше.

А наиболее резонансными новостями были те, что касались рекламы. Базис, что ли, благополучия Super Bowl — это ее продажи для показа во время телевизионной трансляции матча. И многим показалось, что CBS, которой право трансляции в этом году принадлежало, жутко сглупила, составив цену полуминутного слота (всего их на игру приходится около 80) на прежнем высочайшем уровне — $5,5 млн. А подтверждения правоты скептиков появлялись постоянно. О полном отказе от рекламирования своей продукции на Super Bowl или о жестком его лимитировании объявляли те корпорации, без чьих роликов уже невозможно было представить матч,— Anheuser-Busch InBev, PepsiCo, Coca-Cola. Их примеру последовали Hyundai и Avocados. У всех в эпоху пандемии оказались иные приоритеты, и в какой-то момент запахло катастрофой. Но нет, никакой катастрофы не произошло, потому что в конце января ViacomCBS, материнская компания CBS, сообщила о том, что «практически все» слоты проданы,— желающие заменить ушедших нашлись.

Super Bowl хоть и пошатнулся от коронавирусного удара, но доказал, что в смысле привлекательности и устойчивости, по крайней мере среди спортивных брендов, у него нет равных.

А сама игра между тем превратилась в громкую оду двум людям. Первый — это 68-летний тренер «Тампа-Бей Баккканирс» Брюс Эрианс, чьи придуманные под этот матч защитные схемы сковали железными тисками всех лидеров клуба, который год назад победил в Super Bowl, а в новом сезоне выглядел ничуть не слабее. Особенно мучился куотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, футболист, недавно подписавший с клубом «космический» десятилетний контракт на $500 млн с хвостиком. Махоумс терял мяч, застревал в ловко расставленных соперниками капканах и с точки зрения организации нападения был практически бесполезен.

По плотности упоминаний в отчетах о Super Bowl Эрианса с его тактическим озарением превзошел только Том Брейди — куотербек «Тампы», то есть визави Махоумса. Культовым персонажем он стал задолго до этого матча. Брейди два десятка лет выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс», выиграл с ним полдюжины Super Bowl и приобрел исключительный статус, сравнимый с тем, который в американском спорте имели ну, может, полтора десятка атлетов — таких, как Джо Димаджо, Мохаммед Али, Майкл Джордан.

Можно ничего не знать про чемпионат Национальной футбольной лиги, но Тома Брейди, если ты живешь в США, все равно идентифицируешь сразу. Даже нарисованного — как в одном из эпизодов «Симпсонов».

В марте 2020 года Брейди, символ «Нью-Ингленда», вдруг перешел в «Тампу». И, разумеется, среди аналитиков преобладали те, кому этот шаг представлялся чересчур рискованным, таким, от которого ничего особенно хорошего ждать не приходится. 43 года не лучший возраст, чтобы искать свежие вызовы, «встряхивать» карьеру. А пандемия, срывающая полноценный тренировочный процесс,— не лучший период, чтобы находить общий язык с незнакомыми партнерами.

В результате же контрактом с Томом Брейди «Тампа», как выяснилось, обеспечила себе триумф. В этом Super Bowl ветеран был душой и мозгом своего клуба. Он регулировал темп, он отдавал сказочные по точности передачи. Три тачдауна «Тампы» — его заслуга, прямые производные меткости и мудрости выдающегося куотербека. Хотя, разумеется, завоевав в седьмой раз чемпионский приз и в пятый раз приз лучшему игроку Super Bowl, Брейди предпочитал называть происшедшее «плодом грандиозных командных усилий». Так положено говорить в такие минуты даже сотворившим безусловное персональное чудо гениям.

Алексей Доспехов