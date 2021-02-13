Кто должен потратиться на День святого Валентина

Почти каждый второй американец (45%) заявляет, что пандемия не повлияет на то, сколько он потратит на День святого Валентина, который, как всегда, отмечается 14 февраля. Почти две трети (62%) жителей США считают праздник «важным» или «в какой-то степени важным», говорится в публикации портала Debt.com по итогам опроса 1,2 тыс. человек. Исследование показало, что 26% респондентов в 2021 году решили потратить меньше денег, чем в прошлогодний праздник, а 12% вообще не планируют в этот раз раскошеливаться.

Что касается самой крупной суммы, которая была потрачена на подарок ко Дню святого Валентина, то почти у половины опрошенных (45%) она не превышала $50. От $50 до $100 расходовали 26% опрошенных, от $100 до $300 — 20%. Только каждый десятый дарил своему партнеру подарок на сумму, превышающую $300.

Отвечая на вопрос, кто должен больше всего тратиться на День святого Валентина, 43% сказали, что это должны делать супруги. Влюбленные пары, еще не узаконившие свои отношения, оказались на втором месте (так считают 37%). Помолвленные влюбленные заняли третью строчку с 15%, а меньше всего дорогих подарков ожидают от друзей (5%).

Опрос также показал, что американцы воспринимают День всех влюбленных со здоровым скептицизмом. Так, подавляющее большинство респондентов (88%) не будут ждать от своего партнера подарка в этот день, если у него финансовые трудности. Любопытно, что на этот ответ не повлияла пандемия — два года назад об этом заявляло такое же количество респондентов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».