Сколько теряют немцы на отмене карнавалов

Коронавирус нанес серьезный удар по карнавальным традициям всего мира, оставив без праздника население многих стран. Знаменитый уличный карнавал в Рио-де-Жанейро отменен или перенесен на неопределенный срок, Венецианский карнавал проходит в онлайн-формате, жители Нового Орлеана отмечают Марди Гра, украшая свои дома вместо специальных карнавальных платформ. Не обошла пандемия стороной и Германию — коронавирусный локдаун в стране будет длиться как минимум до 7 марта. Карнавальный сезон в стране по традиции начинался 11 ноября и достигал своей кульминации в «розовый понедельник», который в этом году приходится на 15 февраля. Сейчас в немецких городах, включая «карнавальные столицы» Дюссельдорф и Кельн, не встретишь пестрых толп из туристов и местных жителей. Помимо всеобщего разочарования это оборачивается значительным ущербом для экономики страны.

Как подсчитал Институт немецкой экономики в Кельне (IW), общие потери от отмены карнавальных торжеств в Германии достигают €1,5 млрд. Одна только сфера гастрономии и общепита в этом году недосчитается €660 млн. Примерно в половину этой суммы оцениваются убытки розничной торговли, которая и так сильно пострадала из-за коронавирусных ограничений. Значительная часть карнавальных потерь в рознице приходится на непроданные костюмы. Отсутствие туристов (в том числе и своих же немцев) грозит многомиллионными потерями транспортному сектору, гостиничной сфере. Также недополучат прибыль компании, занимающиеся продажей билетов на мероприятия и других сопутствующих услуг.

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