Ничего уличного

Команда приговоренного к лишению свободы Алексея Навального объявила о приостановке протестных митингов: соратники оппозиционера решили сконцентрироваться на подготовке к осенним думским и региональным выборам и на поиске иностранных счетов и недвижимости высокопоставленных российских политиков. Другие лидеры непарламентской оппозиции, поддержавшие акции в защиту Алексея Навального, тоже надеются на подъем протестных настроений в преддверии выборов в Госдуму. Впрочем, из опубликованного 6 февраля призыва основателя «Яблока» Григория Явлинского и последовавшей за этим бурной реакции соцсетей можно сделать вывод, что объединенной колонной оппозиционеры на выборы не пойдут.

«Ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции»

Григорий Явлинский опубликовал в субботу, 6 февраля, на своем сайте статью «Без путинизма и популизма», в которой призвал помогать заключенным и арестованным в связи с недавними акциями протеста, но заявил о своих глубоких политических расхождениях с их организаторами. Статья, которую господин Явлинский в качестве эпиграфа сопроводил цитатой из Мераба Мамардашвили — «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа»,— вызвала бурное негодование сторонников Алексея Навального в социальных сетях, а экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман даже заявил, что теперь отвергает возможность выдвигаться в Госдуму от «Яблока».

Призвав добиваться освобождения «политических заключенных», Григорий Явлинский в то же время отметил сокращение аудитории протестов: «На протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011-м, 2012-м и даже 2019-м. 100 млн просмотров (фильма о дворце в Геленджике.— “Ъ”) в ютьюбе конвертировались примерно в 200 тыс. человек по всей стране и 20–30 тыс. в столице,— пишет политик.— По нынешним меркам для "офлайна" это большое число. Однако этого даже близко недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране и уж тем более чтобы принудить власть к мирному содержательному диалогу».

Господин Явлинский призывает читателей воздержаться от недооценки сил и решимости действующей власти.

По его мнению, «поведенческие ориентиры» власти — «это Ельцин в 1993-м (при разгоне Верховного совета и его защитников.— “Ъ”) и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине: то, что происходило в конце января—начале февраля этого года на улицах Москвы и других российских городов, подтверждает это».

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отметив прочность российского политического режима, господин Явлинский при этом предостерегает от поддержки Алексея Навального, которого он называет популистским лидером, не чуждым национализма и действовавшим в интересах неких групп влияния внутри власти. «Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным (например, отказ в 2014–2020 годах использовать нарушения отбывания условного срока для его замены на реальный или "передача" ему подписей для участия в выборах мэра Москвы в 2013 году.— “Ъ”), политически мотивированны и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы».

По мнению господина Явлинского, «разоблачения» в фильмах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иностранных агентов ) не имеют почти никакого эффекта, кроме разжигания ненависти бедных к богатым.

«Настоящая борьба с коррупцией — это не съемка с дронов поместий проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание»,— полагает он. «Алексей Навальный, судя по всему, перестал быть элементом игры власти с обществом (или его политически малокомпетентной либерально-креативной частью),— пишет господин Явлинский.— Но это не значит, что он и его окружение избавились от прежних связей и зависимостей во власти — просто игра стала другой».

Политик уверен, что «ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой <…>. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции <…>. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального». Григорий Явлинский призывает не допустить нового «голосования с зажатым носом», подразумевая возможный рост и консолидацию поддержки Алексея Навального: по его мнению, выбор господина Навального как «меньшего из зол» может привести к тому, что это «зло» «станет большим», как это, по его мнению, произошло, например, на президентских выборах 1996 года, на которых «российский, так сказать, образованный класс» считал себя «обязанным поддержать Ельцина, так как жупелом для общества служил коммунизм».

Григорий Явлинский призывает к международному расследованию «попытки отравления» Алексея Навального, но интерес Запада к инциденту связывает не с претензиями к состоянию российской политической системы, а с вопросом вероятного применения запрещенного боевого яда. В заключении господин Явлинский призывает поддерживать «Яблоко», записываться в наблюдатели на выборах, собрать 20 млн подписей под петицией об освобождении политических заключенных («пойдут ли власти на освобождение несправедливо задержанных, вопрос, но пусть они знают: миллионы людей требуют этого и будут добиваться этого»), а также готовиться к моменту, когда «подует настоящий ветер перемен», чтобы «иметь наготове парус» в виде «проекта новой Конституции, программы экономических реформ и квалифицированных кадров».

«Нашего вождя не уважает»

Высказывание основателя «Яблока» вызвало предсказуемую реакцию, причем не всегда только среди последовательных сторонников Алексея Навального. В частности, Ксения Собчак, участие которой в президентских выборах 2018 года господин Явлинский упомянул в своем тексте в качестве примера манипуляции общественным мнением, напомнила ему об эпизоде 1996 года. Госпожа Собчак сослалась при этом на книгу Михаила Зыгаря, в которой есть эпизод, пересказанный Анатолием Чубайсом и связанный с попыткой приглашения господина Явлинского в обмен на поддержку Бориса Ельцина на должность вице-премьера по экономике, которое тот отклонил, заявив, что готов возглавить кабинет.

Журналист Сергей Пархоменко высмеял выступление «мужественного отважного политика» с «открытым забралом», которое «чуть запотело». «Садитесь теперь рядком и смотрите, как Григорий Алексеевич будет жестоко нахлобучен теми, с кем он заключил эту свою очередную сделку. В который уж раз заключил — и в который уж раз нахлобучен»,— написал господин Пархоменко.

Тем временем вместе с господином Ройзманом поддержать точку зрения господина Явлинского отказалась, по сообщению РБК, часть молодежной организации «Яблока» в Екатеринбурге, и это, судя по всему, не последний внутрипартийный спор.

В свою очередь, поддержку Григорию Явлинскому выразили несколько общественных деятелей, в частности глава «Международного Мемориала» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Ян Рачинский.

Председатель «Международного Мемориала» Ян Рачинский Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Рачинский написал, что ему прискорбно слышать «тысячи комментариев», «большинство которых сводится к тому, что он (Григорий Явлинский.— “Ъ”) нашего вождя не уважает»: «Некоторые добавляют, что он еще и прежних вождей не уважал — кто за Гайдара переживает, кто за Ельцина. Ну так Явлинский и не скрывает, что он против вождизма, и в этом я с ним на 100% согласен. Нет ничего более пагубного для оппозиционного движения в России, независимо от имени вождя <…>. Кое-кто убежден, что статья написана по заказу Кремля, не прочитав или не поняв, что там сказано про путинский режим. Ни одного слова — ни прямо, ни косвенно в поддержку путинского режима в этом тексте нет. Проблема ведь не во дворце под Геленджиком и не в домике для уточек. Проблема глубже и серьезнее. И Явлинский говорит о ней всерьез, а не на уровне борьбы с отдельно взятым казнокрадством. Другие выдвигают глупейший тезис, что Явлинский якобы борется за 3%, за финансирование (госфинансирование получают партии, набирающие более 3% на федеральных выборах.— “Ъ”). Но с таким же успехом в этом можно обвинить любого, кто пытается участвовать в выборах. Такие обвинения не отличаются ни по стилю, ни по существу от кремлевских спекуляций про оплату протестов Западом. Это подмена спора навешиванием ярлыков. Это сближение стилей — очень тревожный симптом»,— считает правозащитник.

«По новым непредсказуемым маршрутам с непредсказуемым результатом»

Господин Явлинский отмечает, что во избежание окончательного разочарования в протестах «даже в штабе Навального заявили, что пока не будут звать людей под дубинки». План дальнейших действий команда Алексея Навального обрисовала вечером 4 февраля, через два дня после того, как Симоновский суд отправил политика в колонию. Координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков (находится за рубежом и объявлен в розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста) объяснил, что протесты нужно заканчивать «на высокой точке», а акции 31 января показали, что в некоторых городах численность митингующих начала падать. «Если и дальше численность будет уменьшаться, наступит всеобщее разочарование,— пояснил господин Волков.— К тому же каждую неделю — тысячи арестованных и сотни избитых. Это точно не то, чего мы хотим».

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Впрочем, полностью от митингов команда Алексея Навального не отказывается и планирует провести следующие акции весной и летом: «Мы попробовали использовать очень важную штуку, связанную с координацией протестных акций через Telegram. И когда наших координаторов выпустят из спецприемников и все уляжется, мы обязательно проведем другие большие шествия по новым непредсказуемым маршрутам и с непредсказуемым результатом». При этом он подчеркнул, что сторонники оппозиционера «принципиально и навсегда будут находиться в рамках ненасильственного и мирного протеста», и призвал их не проявлять агрессию, чтобы не дискредитировать протест и не оттолкнуть от него тех, кто пока не примкнул к оппозиции.