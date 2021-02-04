Ветер западный, проверенный

Мировая реакция на отправку в тюрьму Алексея Навального показывает: в и без того проблемных отношениях России и Запада возник еще один долгосрочный фактор дестабилизации. Расценив решение суда как политическое преследование непримиримого критика Кремля, Запад сделал продолжение диалога по делу Навального невозможным. Впрочем, буря негодования западных политиков свидетельствует об отсутствии как четкого видения дальнейших шагов, так и решимости пойти на окончательный разрыв с Москвой. Прибывающий с визитом в Россию глава европейской дипломатии Жозеп Боррель стоит перед почти неразрешимой задачей: продемонстрировать жесткость и при этом сохранить перспективы взаимодействия в тех областях, где сотрудничество ЕС и России все еще возможно.

Хор осуждающих голосов

После того как заседание Симоновского суда Москвы, на котором рассматривалось дело российского оппозиционера Алексея Навального, посетили аккредитованные в российской столице дипломаты из целого ряда европейских государств (см. “Ъ” от 3 февраля), проведенную ими разведку боем продолжила дипломатическая «тяжелая артиллерия».

В потоке заявлений, своим эмоциональным накалом не вполне типичных для высказываний первых лиц, выделялись оценки канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Бориса Джонсона. «Приговор Алексею Навальному далек от любых стандартов правового государства. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных протестующих должно прекратиться»,— предупредила канцлер Меркель. «Вынесенный Навальному приговор недопустим. Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем немедленно освободить его»,— вторил ей Эмманюэль Макрон.

В свою очередь, Борис Джонсон внес в сквозную для всех заявлений тему политического преследования главного оппонента Кремля свойственный ему обличительный пафос бывшего писателя и журналиста, пришедшего в большую политику. «Решение Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее решение (суда.— “Ъ”) было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден»,— написал Борис Джонсон в Twitter.

Вместе с лидерами ведущих европейских государств с аналогичными оценками выступили глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Господина Борреля разразившийся скандал застал в тот момент, когда он готовился к запланированному ранее на 4–6 февраля визиту в Москву, который теперь во многом станет моментом истины в отношениях России и ЕС.

«Приговор Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению»,— присоединил свой голос к дружному хору европейских критиков Москвы Жозеп Боррель.

Накануне своего визита, еще до вынесения приговора Алексею Навальному, глава европейской дипломатии выражал желание встретиться с российским оппозиционером, «если будет такая возможность». Впрочем, признавая всю сложность отношений между ЕС и Россией, он указал на то, что достаточно и других тем, требующих обсуждения в Москве: ситуация вокруг Украины, будущее ядерной сделки с Ираном после смены администрации США, пандемия коронавируса и проблемы изменения климата. Глава европейской дипломатии дал понять, что едет в Москву для того, чтобы попытаться сохранить окно возможности хотя бы для выборочного диалога в тех областях, «где сотрудничество идет и должно быть расширено».

Что делать с Россией

При всей решительности и эмоциональной окрашенности первых заявлений ведущих европейских политиков и руководства общеевропейских институтов в них отсутствовало предупреждение о том, на какие конкретные шаги будет готов пойти Евросоюз помимо уже существующих санкций в отношении России. О необходимости новых ограничительных мер заговорили лишь политики и дипломаты «новой Европы», традиционно играющей в отношениях Москвы и Брюсселя роль «злого следователя». «Евросоюз должен был бы опять вернуться к теме санкций»,— написал в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Учитывая, что приговор Алексею Навальному был вынесен всего через две недели после вступления в должность новой администрации в Вашингтоне, продолжающей переоценку внешнеполитического наследия команды президента Дональда Трампа, одним из главных вопросов остается будущая американская реакция и перспектива новых санкций США в отношении России. Первые заявления позволяют сделать вывод о том, что в отличие от периода правления президента Трампа, когда между позициями США и их европейских союзников сохранялся определенный зазор, порой перераставший в острые разногласия по таким вопросам, как будущее газопровода «Северный поток-2», на сей раз евроатлантическое сообщество попытается говорить с Москвой одним голосом.

Как заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, «США будут тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в стремлении привлекать Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс добавил, что работа по оценке предполагаемых российских угроз идет «в очень быстром темпе». Как следует из его заявления, в настоящее время дело Навального рассматривается Вашингтоном в общем пакете обвинений против России, также включающих хакерские атаки, «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. «Идет целостный обзор отношений с Россией, который учитывает весь спектр ее злонамеренной деятельности. Мы не собираемся одобрять то, что мы видели со стороны России в последние годы»,— заявил Нед Прайс, по словам которого после проведения тщательной оценки ситуации будут выбраны варианты политики, «включающие санкции, но не обязательно являющиеся их продолжением». «Мы не будем говорить о каких-либо санкциях до их введения»,— сообщил представитель Госдепартамента, комментируя появившиеся ранее сообщения о том, что основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (считающийся в РФ иностранным агентом) призывал администрацию Байдена ввести персональные санкции против нескольких десятков ведущих российских бизнесменов и политиков.

Свой «подкоп» под остатки фундамента российско-американских отношений, который не успел разрушить президент Трамп, ведут и сенаторы — как демократы, так и республиканцы.

Соперник Барака Обамы на президентских выборах 2012 года Митт Ромни уже сообщил, что в самое ближайшее время намерен представить законопроект о введении санкций в отношении «ответственных» за ситуацию с Навальным. «Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия»,— пообещал господин Ромни.

Между тем, учитывая заведомую невыполнимость требования «немедленного освобождения» Алексея Навального уже после вынесения ему обвинительного приговора, Москва демонстрирует ответную жесткость и готовность вовлечь Запад во встречный спор о том, как демократические права и свободы соблюдаются в цитаделях «либеральной демократии». В преддверии визита в Москву Жозепа Борреля глава МИД РФ Сергей Лавров сыграл на опережение, сообщив, что российское дипломатическое ведомство подготовило видеоряд о том, как «незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя». «Сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю»,— сообщил Сергей Лавров. Он призвал своего европейского коллегу перед визитом в Москву ознакомиться с видеоматериалами, чтобы вести разговор «на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не голословных утверждений».

«Жозеп Боррель стоит перед почти неразрешимой задачей. В Брюсселе ждут от него демонстрации жесткости и выдвижения фактического ультиматума России. Однако такая позиция будет означать заведомый провал визита, что явно не устроит самого господина Борреля,— заявил “Ъ” директор Центра политических исследований Андрей Федоров.— Ему предстоит попытаться сохранить в неизбежном противостоянии элементы выборочного сотрудничества. Это означает, что главные дипломатические сражения впереди и в них будет действовать принцип "кто моргнет первым"».

Сергей Строкань