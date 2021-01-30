Вот такая, понимаешь, загогулина Тест “Ъ”: помните ли вы словарное наследие первого российского президента

1 февраля 1931 года родился Борис Николаевич Ельцин. Он вошел в историю не только как политический деятель первой величины, но и как автор множества ярких афоризмов. Предлагаем освежить в памяти самые примечательные с помощью нашего теста.