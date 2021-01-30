Вот такая, понимаешь, загогулина

1 февраля 1931 года родился Борис Николаевич Ельцин. Он вошел в историю не только как политический деятель первой величины, но и как автор множества ярких афоризмов. Предлагаем освежить в памяти самые примечательные с помощью нашего теста.
1 февраля 1931 года родился Борис Николаевич Ельцин. Он вошел в историю не только как политический деятель первой величины, но и как автор множества ярких афоризмов. Предлагаем освежить в памяти самые примечательные с помощью нашего теста.
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