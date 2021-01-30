30 января, суббота
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Вот такая, понимаешь, загогулина

Тест “Ъ”: помните ли вы словарное наследие первого российского президента

от

1 февраля 1931 года родился Борис Николаевич Ельцин. Он вошел в историю не только как политический деятель первой величины, но и как автор множества ярких афоризмов. Предлагаем освежить в памяти самые примечательные с помощью нашего теста.


Еще в 1990 году Борис Ельцин предлагал автономиям в составе РСФСР: «Вы возьмите ту долю власти, которую сами…

1 /12

При каком условии Борис Николаевич обещал, что «сам ляжет на рельсы»?

2 /12

Знаменитая фраза «Не так сели», произнесенная им на одном из правительственных заседаний в 1999 году, касалась…

3 /12

«Операция очень и очень тщательно подготовлена, скажем, если __ снайперов, то каждому снайперу определена цель, цель перемещается, и он глазами перемещается, постоянно»,— комментировал президент в 1996 году ситуацию с заложниками в селе Первомайское. Так сколько было снайперов, по словам президента?

4 /12

Завершите фразу: «Возраст политика — 65 лет, а после этого…

5 /12

Вставьте пропущенное слово: «Нам нужны миллионы _________, а не горстка миллионеров»

6 /12

В 1996 году, комментируя перестановки в своей команде, Борис Ельцин заявил: «Силовые структуры надо было заменить, поскольку они слишком много на себя стали брать и …

7 /12

А одно из своих кадровых решений периода «чехарды премьеров» конца 1990-х он прокомментировал так: «Вот мы и сделали такую _________. И тут поставили на место, и тут — на место»

8 /12

Закончите фразу президента: «Россию надо поднимать с края. Почему бы не с …

9 /12

И эту: «Денег мало, а любить людей нужно…

10 /12

Какая из следующих фраз отсутствовала в последнем обращении Бориса Николаевича к россиянам, прозвучавшем в новогоднюю ночью 2000 года?

11 /12

И наконец, в чем же в итоге был виноват Чубайс?

12 /12
Комментарии

Печать

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя