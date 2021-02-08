Как объединялась демократическая оппозиция

15 января 2004 года по инициативе бывших лидеров СПС Бориса Немцова и Ирины Хакамады, оппозиционера Гарри Каспарова, а также группы московских журналистов был создан общественный Комитет-2008, который считал своей целью проведение в 2008 году «свободных и демократических» президентских выборов. В апреле комитет заявил о начале формирования «оппозиционной коалиции демократических сил» и приступил к разработке ее политической платформы, но договориться о создании единой партии его члены не смогли. В 2005 году Комитет-2008 фактически прекратил работу.

В июле 2006 года в Москве была создана оппозиционная коалиция «Другая Россия», в оргкомитет которой, в частности, вошли Народно-демократический союз (НДС) Михаила Касьянова, «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ) Гарри Каспарова и национал-большевики во главе с Эдуардом Лимоновым. Основным методом борьбы стало проведение «Маршей несогласных». К 2010 году из-за политических разногласий коалицию покинуло большинство ее участников, включая НДС и ОГФ, после чего она превратилась в одноименную незарегистрированную партию Эдуарда Лимонова.

16 сентября 2010 года лидеры Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, Республиканской партии Владимир Рыжков, движения «Солидарность» Борис Немцов и движения «Демократический выбор» Владимир Милов объявили о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции». На ее основе в декабре того же года была создана Партия народной свободы. В мае 2011 года представители партии подали в Минюст документы для регистрации, однако она была зарегистрирована лишь 2 августа 2012 года как Республиканская партия России — Партия народной свободы. По итогам региональных выборов 14 октября партия получила лишь один мандат в Барнаульской гордуме.

17 января 2012 года организаторы многотысячных митингов в Москве с требованием пересмотра итогов декабрьских выборов в Госдуму создали коалицию «Гражданское движение», в которую, в частности, вошли справоросс Илья Пономарев, коммунист Андрей Клычков, сопредседатель Партии народной свободы Борис Немцов, националист Александр Белов (Поткин). Целью коалиции стали «установление народовластия» и «смена политического режима». Политических последствий создание движения не имело, а само оно лишь на время превратилось в координационный центр протестов.

В октябре 2012 года появился Координационный совет оппозиции, избранный голосованием в интернете и на участках. В него вошли 45 человек, включая Алексея Навального. Координационный совет первого созыва был избран на один год, по прошествии которого предполагались новые выборы. Однако они не состоялись, и в октябре 2013 года совет практически прекратил свое существование.