Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной от коронавируса из России или КНР

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что лично готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной, если те будут зарегистрированы в ЕС. По его мнению, в вопросе вакцин не может идти речи о геополитике.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе,— ответил господин Курц на вопрос Welt am Sonntag о том, готов ли он привиться вакциной из России или Китая (перевод ТАСС). — В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах». Он отметил, что Австрия готова в случае одобрения вакцин предоставить австрийским компаниям мощности для их производства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), распространяющий российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в январе подал заявление о ее регистрации в Европейское медицинское агентство (ЕМА). Венгрия уже одобрила применение «Спутника V», однако для ее использования она должна получить разрешение европейского регулятора. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложила России поддержку в вопросе оформлении документации для регулятора. Во время визита в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что надеется на подтверждение эффективности вакцины от ЕМА, так как Евросоюз сталкивается с нехваткой вакцин от других производителей.

Как вакцинация от COVID-19 проходит в России — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».