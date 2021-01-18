Иглы доброй воли

С понедельника по поручению президента Владимира Путина в России начинается массовая вакцинация населения против коронавируса. “Ъ” решил выяснить, велик ли интерес к прививке со стороны граждан — и как региональные власти готовятся выполнить задание главы государства. Так, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что в столице за месяц поток желающих вакцинироваться увеличился втрое. В Смольном также говорят о «некотором ажиотаже» среди желающих получить вакцину, отмечая особенный спрос со стороны пожилых петербуржцев. Власти других регионов сообщают об «информационных войнах» и борьбе с «устоявшимися предубеждениями, что вакцинация — это опасно». Социологи подтверждают, что россияне в возрасте охотнее выражают согласие на прививку от COVID-19, однако не фиксируют тотального энтузиазма среди остальных групп населения.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание, посвященное старту массовой вакцинации 18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи предположила, что в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны. Процесс должен быть организован так, чтобы к осени у россиян был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

Масштабная прививочная кампания, напомним, уже полным ходом идет в Москве. К середине января, по данным мэра Сергея Собянина, в столице сделали прививку от коронавируса около 140 тыс. человек. Мэр рассказал о повышении интереса к вакцинации: «До Нового года у нас было по 7–8 тыс. записей в сутки, в самом пике было 13 тыс., а в последние дни мы приблизились к 22–24 тыс.». С 20 января в Москве откроются шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса, в том числе в ГУМе, «Геликон-опере» и нескольких торговых центрах.

В середине декабря москвичи в соцсетях рассказывали, что им пришлось ждать по часу, пока в поликлинике соберется пять человек (один флакон «Спутника V» рассчитан на пять доз). За месяц спрос на вакцину вырос.

«Я делала прививку 13 января в поликлинике на Таганской. Людей было много, человек 20. В основном женщины среднего возраста, несколько молодых парней и старичков за 70,— рассказала “Ъ” москвичка Анна Левочкина.— Мой муж хотел записаться в тот же филиал на следующий день, но ему сказали, что ближайшее время только через полторы недели». Госпожа Левочкина, по ее словам, приняла решение, убедившись, что у нескольких знакомых вакцинация прошла без серьезных побочных эффектов. Кроме того, она предположила, что сделавшим прививку могут предложить преференции — например, при выезде за границу. Привилась «Спутником V» и москвичка Наталья Ширкова. Она волновалась, что вакцина «не прошла длительных испытаний и может быть некачественной». Но ее успокаивает, что «побочные явления от любого заболевания всегда намного тяжелее, чем от прививки».

Как сообщила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, в Кемеровской области полностью завершил курс вакцинации 1671 человек. Первую прививку сделали 3,5 тыс. человек. По ее словам, после снятия возрастных ограничений привились 69 человек старше 60 лет. Елена Зеленина также упомянула об «информационной войне» против вакцинации. Так, в регионе ходят слухи, что руководители медучреждений региона получили план по вакцинации, который обязаны выполнить в срок, поэтому вакцины якобы утилизируются, а прививки регистрируются с помощью фиктивных лиц. Госпожа Зеленина заверила, что это не соответствует действительности.

По информации комитета по здравоохранению Петербурга, к 14 января в город поступило 42,7 тыс. комплектов вакцины. К этому времени привились 18,5 тыс. человек, из них 1,8 тыс. прошли полный цикл вакцинации. Минздрав сообщает, что до конца января в Петербург направят 68 тыс. доз, в феврале — около 200 тыс. «У нас сейчас наблюдается некоторый ажиотаж. Особенно большой отклик у пожилых людей,— рассказали в Смольном.— Но пока всех желающих нет возможности удовлетворить, приходится призывать ждать». «Мой муж-француз находится со мной в Санкт-Петербурге. Он очень хотел бы вакцинироваться (платно) вакциной "Спутник V" до возвращения во Францию. Возможно ли это?» — цитируют в пресс-службе комитета по здравоохранению полученный запрос, отмечая, что платных услуг нет, а прививаются пока только граждане РФ.

В Ленинградскую область к 15 января поступило 4342 комплекта вакцины. Прививку сделали 1240 человек, из них обе дозы получили 120. «Прививаем медиков, работников образования, соцработников, сотрудников полиции и немного из категории "прочие". Спрос большой, поступают звонки от желающих на горячую линию, письменные обращения в адрес комитета по здравоохранению, а также обращения в социальных сетях,— говорят в пресс-службе регионального правительства.— Отзывы у привитых (прививаем "Спутником V") положительные, негатива нет».

В минздраве Хабаровского края сообщили, что поставку партии в 20 тыс. доз препарата в регионе ожидают примерно к 20 января. «Это нам позволит расширить географию и увеличить охват населения»,— заявил и. о. министра здравоохранения региона Юрий Бойченко. По его словам, в край на данный момент поступило уже более 5 тыс. доз вакцины, свыше 3,2 тыс. человек сделали прививку. Опрос жителей Хабаровска, который провел “Ъ”, а также их высказывания в соцсетях показывают, что в регионе одобрительно отзываются о создании вакцины «Спутник V», однако горячего желания прививаться не наблюдается. О намерении вакцинироваться из десяти человек, опрошенных корреспондентом “Ъ”, рассказали лишь трое.

По данным на 15 января, в Свердловской области вакцину от COVID-19 получили больше 12 тыс. человек. Глава региона Евгений Куйвашев в Instagram отчитался, что в регион поступило уже почти 15 тыс. доз вакцины «Спутник V». «В первую очередь прививки ставят люди из группы риска — медики, педагоги, правоохранители, соцработники и уральцы старшего возраста. Но мы видим, что интерес к вакцинации от коронавируса у уральцев большой»,— написал господин Куйвашев.

По данным первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, к 15 января вакцинацию прошли около 9 тыс. жителей. После этого поступившая в регион вакцина «Спутник V» почти закончилась. Власти ждут поступления 151 тыс. доз до конца февраля. Высокого спроса у населения тем не менее они не наблюдают. «В Челябинске врачи встречались с коллективами, есть некие устоявшиеся предубеждения, что вакцинация — это опасно и имеет противопоказания,— говорит Ирина Гехт.— Хотя у многих препаратов для лечения пациентов с коронавирусом возможных побочных эффектов гораздо больше». По ее словам, у жителей региона есть «установка» — они ждут якобы более безопасную вакцину от уральской компании «Вектор».

До 1 марта в Белгородскую область должно поступить 67,1 тыс. доз вакцины. Количество доз пока многократно превышает список желающих их получить. По официальным данным, на вакцинацию записались более 4,7 тыс. человек, более 1,3 тыс. человек сделали прививку.

Директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов говорит, что люди, которые шли на прививку в декабре, чувствовали себя «пионерами и первооткрывателями новой реальности», а поскольку негативных побочных эффектов пока не зафиксировано, это создало «позитивную волну». «Но если оценивать фундаментально готовность россиян к вакцинации, она не такая большая,— уверен он.— Последний опрос ВЦИОМа показал 38% согласных привиться. Если сравнивать с мировой картиной, то этот показатель примерно на одном уровне с Францией, но ниже, чем в Германии, Англии и США». Социолог уверен, что сейчас кампания по вакцинации «снимает сливки»: прививаются те, кто давно психологически готов к этому.

Отметим, к началу ноября 2020 года, по данным «Левада-центра» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции так называемого иностранного агента), 59% россиян были не готовы сделать прививку от коронавируса. Исследование, проведенное центром 21–23 декабря, показало, что число скептиков практически не изменилось (58%). Сделать прививку были согласны 38% опрошенных. При этом гораздо больший энтузиазм, чем остальные респонденты, проявили старшие группы населения. Другие опросы, проведенные в то же время, более оптимистичны.

Так, по результатам исследования сервиса SuperJob, к середине декабря 2020 года, когда «Спутник V» вышел в гражданский оборот, количество россиян, однозначно готовых привиться, выросло почти в 1,5 раза — с 9% до 13%.

По мнению психолога, научного сотрудника факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елены Агадуллиной, в Москве большую роль сыграл позитивный опыт уже сделавших прививку, тогда как в регионах из-за ограниченного количества доз возможности получить этот опыт гораздо меньше. «Как только вакцинация встанет на поток, люди охотно начнут делать прививки,— прогнозирует она.— Другой вопрос, что по истечении какого-то времени может быть обратная волна, связанная с тем, что среди огромного количества случаев неизбежно появятся негативные примеры».

Наталья Костарнова, корсеть “Ъ”