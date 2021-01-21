Меркель предложила Путину поддержку в одобрении «Спутника V» в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предложила президенту России Владимиру Путину поддержку в процедуре одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским медицинским агентством (EMA). О подаче заявки стало известно накануне.

«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА»,— рассказала госпожа Меркель на брифинге (цитата по «РИА Новости»). В частности, речь идет о поддержке в оформлении документации.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российской вакциной интересуются некоторые европейские страны, в том числе Германия. «У нас идет хороший диалог с Германией относительно возможного производства "Спутник V" в Германии… Есть большой интерес со стороны отдельных стран Евросоюза, но конечно, мы будем следовать всем процедурам EMА»,— сказал он.

ЕС ранее подписал контракты на поставку вакцины с несколькими зарубежными компаниями. Из них сертифицированы пока две вакцины — американо-немецкая от Pfizer и BioNTech и вакцина американской компании Moderna. Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила российскую вакцину «Спутник V».

О начале процедуры регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».