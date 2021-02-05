Боррель выразил надежду на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, вскоре будет использоваться во всем Евросоюзе. Во время визита в Москву господин Боррель заявил, что применение вакцины «Спутник V» — «хорошая новость для всего человечества».

«Теперь я надеюсь, что Европейское медицинское агентство сможет подтвердить эффективность этой вакцины, чтобы ее можно было использовать также в странах Евросоюза,— сказал Жозеп Боррель.— Это будет хорошей новостью, потому что мы сталкиваемся с нехваткой вакцин» (цитата по AP).

Комиссия ЕС не объявила о планах коллективной закупки доз «Спутника V» и пока полагается на сделки, которые она заключила с другими производителями. Но государства-члены ЕС могут принять решение о проведении переговоров по отдельным соглашениям, если они не будут конкурировать с соглашением о предварительной закупке.

Ранее на сайте журнала The Lancet вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Промежуточный анализ показал эффективность вакцины на 91,6%. «Спутник V» создан Центром имени Гамалеи и зарегистрирован в России в августе 2020 года. Российский фонд прямых инвестиций допускает, что вакцина будет одобрена в ЕС в марте.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «The Lancet убедил европейцев».