Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В организации рассчитывают, что процесс экспертизы начнется в феврале.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что она будет рассмотрена в феврале. На основании экспертиз Европейское медицинское агентство примет решение о регистрации "Спутник V" в ЕС»,— сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал Центр им. Гамалеи. Она была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 года.

ЕС ранее подписал контракты на поставку вакцины с несколькими зарубежными компаниями. Из них сертифицированы пока две вакцины — американо-немецкая от Pfizer и BioNTech и вакцина американской компании Moderna.

О ситуации с коронавирусом в Европе — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает правила».