В Санкт-Петербурге задержали Славу КПСС из-за акции 2 февраля

Рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС) задержали в Санкт-Петербурге за его действия в ходе акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля. Об этом артист написал в Twitter.

Как уточнил «МБХ-медиа» его друг Андрей Замай, рэпер был задержан за видео с акции протеста. «Вменяют мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП), якобы одна из речевок была матная»,— сказал он.

Вечером 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге состоялись акции протеста после того, как Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По данным правозащитников, за тот вечер, когда в Санкт-Петербурге проводилась акция, задержали около 200 человек.

О последствиях акций протестов — в материале “Ъ” «Адвокаты просят не прятать задержанных в "Крепость"».