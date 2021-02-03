На ночном шествии в Петербурге задержали 175 человек

Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Петербурге в виде шествия. Изначально местный штаб отказался призывать граждан выходить на улицу, но позднее изменил решение. По оценке “Ъ”, всего на акции задержали около 175 человек, по данным «ОВД-Инфо» — около 250.

Местный штаб предложил людям собраться на Невском проспекте, но без указания конкретной точки. Часть граждан выбрало привычное место акций — Гостиный двор. Там около 22:00 начались точечные задержания. Полиция успела забрать более 20 человек, после чего граждане стали переходить на другую сторону дороги и двигаться в сторону Дворцовой площади, которая была оцеплена с самого утра.

По пути ОМОН и полиция выхватывали людей и число задержанных превысило 50 человек. После этого люди изменили маршрут и двинулись в противоположную сторону — к площади Восстания. Правоохранители появлялись в различных местах проспекта, чем вызывали массовое бегство во дворы. Во дворах и даже кафе они вылавливали протестующих и уводили в автозаки. После 23:00 сотрудники органов стали действовать жестче — появились сообщения об избиениях дубинками и применениях электрошокеров.

Тем не менее протестующим удалось дойти до площади Восстания, где число участников начало редеть, ввиду того, что число задержанных, вероятно, превысило 150 человек. Всего же на акции, по разным оценкам было от 300 до 500 человек. Они перемещались небольшими группами, поэтому установить точное количество трудно. После того, как первые автозаки прибыли в отделы, стали появляться сообщения о том, что у задержанных отбирают телефоны или требуют их выключить.

2 февраля суд изменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. По информации «ОВД-Инфо», на акциях в его поддержку в этот день было задержано около 1,4 тыс. человек.

Подробнее о деле Алексея Навального — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург