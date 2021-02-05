Главные новости к утру 5 февраля

Президент США Джо Байден заявил о готовности противостоять попыткам России нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий РФ, прошло. Также господин Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. О внешнеполитическом курсе новой администрации Белого дома

Американская корпорация Johnson & Johnson подала заявку на одобрение в экстренном порядке своей вакцины от коронавируса COVID-19 на территории США. Сейчас в стране разрешено применение двух вакцин — от компаний Pfizer / BioNTech и от Moderna. О вакцинации в мире

В работе «Яндекс» произошел сбой, следует из данных Downdetector.ru. Сервис «Яндекс.Карты»показывал 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу. Обычно дороги в это время суток пустые.

В спецприемнике №1 в деревне Сахарово содержатся 812 человек, большинство из которых — задержанные во время последних акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. По ее словам, сейчас у всех находящихся в спецприемнике есть спальное место, матрас, подушка и одеяло. Об условиях в спецприемнике

О предстоящих 5 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.