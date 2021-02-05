ОНК: в спецприемнике в Сахарове находятся 812 человек

В спецприемнике №1 в деревне Сахарово содержатся 812 человек, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. По ее словам, большая часть их них — задержанные во время последних акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Выехала из спецприемника в Сахарово. Провела там целый день, пытались там наладить быт и жизнь. Раздали воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту, у кого не было. Проблем очень много, но они потихоньку решаются. Передачи принимают до сих пор»,— написала госпожа Литвинович в Facebook.

Марина Литвинович уточнила, что сейчас у всех находящихся в спецприемнике есть спальное место, матрас, подушка и одеяло. «Самая большая проблема — с телефонами и с доступом к личным вещам. Завтра снова на целый день еду туда, будем решать и снова раздавать воду, гигиенические принадлежности»,— добавила она.

2 февраля в социальных сетях появились видео и фотографии из камер спецприемника. На них видно, что камеры переполнены, на кроватях задержанных нет матрасов и постельного белья. Марина Литвинович заявила, что спецприемник рассчитан на 800 человек. Позднее МВД сообщило, что в камерах достаточно мест и нарушений содержания задержанных не установлено. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что с ситуацией в спецприемнике удалось разобраться.

Об условиях содержания задержанных — в материале “Ъ FM” «Арестованных расселяют по камерам».