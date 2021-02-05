Johnson&Johnson подала заявку на применение своей вакцины в США

Американская корпорация Johnson & Johnson подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на одобрение в экстренном порядке своей вакцины от коронавируса COVID-19 на территории страны. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин — от компаний Pfizer / BioNTech и от Moderna.

«Сегодняшняя подача заявки на разрешение на экстренное использование нашей экспериментальной одноразовой вакцины против COVID-19 является важным шагом на пути к снижению бремени болезни для людей по всему миру и прекращению пандемии»,— говорится в сообщении компании.

В Johnson & Johnson уточнили, что компания готова начать поставки вакцины сразу после ее одобрения. Также компания планирует подать аналогичную заявку на применение своего препарата на территории ЕС.

В США массовая вакцинация от коронавируса началась в конце декабря 2020 года. В конце января 2021 года президент США Джо Байден констатировал нехватку вакцин для населения, но пообещал привить 100 млн американцев в первые 100 дней своего президентства и все население страны (328 млн) — к концу лета. К 1 февраля в стране ввели около 30 млн доз вакцины.

По последним данным, число заразившихся в США превысило 26,6 млн, число умерших достигло 455 тыс. США остаютсмя лидерами как по числу заразившихся, так и по количеству летальных исходов.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».