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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Трассу Чита—Хабаровск перекрыли из-за снегопада

В Забайкалье из-за обильного снегопада перекрыли движение на участке с 306-го по 586-й километр федеральной автодороги Р-297 Чита—Хабаровск. Как сообщает местная Госавтоинспекция, на трассу не выпускают большегрузные, маршрутные транспортные средства, а также автобусы.
Безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.
По информации компании Упрдор «Прибайкалье», ограничения предварительно будут действовать до 19:15 местного времени (13:15 мск).
Влад Никифоров, Иркутск
Транспорт

Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент