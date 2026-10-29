Трассу Чита—Хабаровск перекрыли из-за снегопада
В Забайкалье из-за обильного снегопада перекрыли движение на участке с 306-го по 586-й километр федеральной автодороги Р-297 Чита—Хабаровск. Как сообщает местная Госавтоинспекция, на трассу не выпускают большегрузные, маршрутные транспортные средства, а также автобусы.
Безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.
По информации компании Упрдор «Прибайкалье», ограничения предварительно будут действовать до 19:15 местного времени (13:15 мск).