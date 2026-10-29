Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
КультураКино

Теория приносительности

Андрей Плахов о «Жертвоприношении» Тарковского в повторном прокате
В повторный прокат вышло «Жертвоприношение» — последний фильм Андрея Тарковского, снятый в Швеции и во многом перекликающийся с творчеством Ингмара Бергмана. Об этой связи рассказывает Андрей Плахов.
Андрей Плахов

Андрей Плахов

Григорий Собченко / Коммерсантъ

«Жертвоприношение» вышло на экраны в 1986 году. Ровно через десять лет я оказался в Стокгольме вместе со своей коллегой Любовью Аркус: мы готовили специальный выпуск журнала «Сеанс», посвященный Бергману. Было много встреч с кинематографистами, которые успели поработать с обоими знаменитыми режиссерами. Прежде всего — с Анной-Леной Вибом, чьими продюсерскими усилиями было организовано производство «Жертвоприношения». И благодаря которой Тарковский снял свой последний фильм не в уже ставшей ему близкой Италии, а в далекой и незнакомой Швеции. Она все же была ему знакома — благодаря фильмам Бергмана. И в конечном счете именно он завлек русского режиссера на свою территорию, стал духовным медиумом, Анна-Лена же взяла его за руку и привела.
Невольно возникал вопрос: почему все же Бергман напрямую так и не встретился с Тарковским? Анна-Лена Вибом вспоминает, что встречи назначались и отменялись раз за разом:
«А когда мы представляли документальный фильм о съемках “Фанни и Александра”, Андрей пришел, тихо сидел и слушал, как Бергман рассказывает о своей работе. Ингмар не знал, что это Андрей, и то была единственная их встреча».
Желание встретиться было обоюдным, но мешали страхи с обеих сторон. Бергмана нервировало, что у них с Тарковским нет общего языка, мысль о необходимости переводчика его страшно раздражала. Ему хотелось без посредников говорить с человеком, который снял «Андрея Рублева» — один из его любимых фильмов. А Тарковский, снимая «Жертвоприношение», очень боялся, что получится «бергмановский фильм»: оператор, актеры, пейзаж — причин для такого опасения было действительно много. Оператор Свен Нюквист был сформирован бергмановской школой, актеры тоже. Аллана Эдвалля, например, Тарковский знал по «Причастию» и «Девичьему источнику» Бергмана. По словам Анны-Лены, «Андрей хотел снимать этих актеров, он их любил, он их любил тем сильнее, что любил их с юности, в юности своей с этими актерами связывал представления о великом кино. Он был в шоке, когда увидел, что они стали на двадцать лет старше».
Бергман всю жизнь работал со своей труппой, ювелирное мастерство которой оттачивалось в театре, а потом в уже отлитой форме переносилось на съемочную площадку. Тарковский не имел с театром столь длительных, столь интимных отношений. По словам Александра Сокурова, он признавался, что боится актеров; работа с ними, даже с отечественными артистами, была для него трудной, порой мучительной областью. А тут он попал в круг совсем других по типу и воспитанию людей.
Кадр из фильма «Жертвоприношение»

Кадр из фильма «Жертвоприношение»

Argos Films; Sveriges Television

Правда, у Тарковского был еще один проводник в скандинавский мир — Эрланд Юзефсон, один из главных бергмановских лицедеев, уже сыгравший в «Ностальгии» и теперь приглашенный на главную роль в «Жертвоприношении». Юзефсон сразу определил разницу в творческом подходе каждого из двух больших мастеров. Бергман требовал от артиста полного знания душевной подоплеки поступков героя. Тарковский же делал ставку на непредсказуемое, неожиданное, не запланированное ни постановщиком, ни исполнителем. Юзефсон был поражен тем, что Тарковский заставлял всю съемочную группу просыпаться в четыре утра, ибо ждал, когда появится туман.
Юзефсон не одинок в своей оценке Тарковского как человека и художника с сильным религиозным чувством. Возможно, потому, что этому актеру довелось играть двух персонажей, совершающих некий ритуальный акт. Первый — фанатичный отшельник Доменико в «Ностальгии», погибающий в огне жертвенного пламени. Второй — Александр из «Жертвоприношения», который в стремлении спасти мир от ядерной катастрофы вступает в связь с «ведьмой в хорошем смысле» и сжигает свой дом.
Кадр из фильма «Жертвоприношение»

Кадр из фильма «Жертвоприношение»

Argos Films, Film Four International

Последний фильм Тарковского особенно показателен в этом смысле. Это притча о современном Аврааме, который судорожно пытается своим абсурдным поступком на грани веры и безумия спасти сына, а в его лице — все человечество. Непосредственная угроза конца света, нависшая над героями — прямое следствие истончения духовности и торжества грубого материализма. Старый мир можно спасти только очистительным огнем. Этот мотив уже знаком по предыдущему фильму Тарковского. Однако есть существенная разница.
В «Ностальгии» огонь пожирал Доменико, и он же, преобразившись в пламя свечи, несомой Горчаковым, освещал выход из тупика. Но этим выходом было некому воспользоваться, и он оставался чисто символическим. В «Жертвоприношении» такой герой есть: это сын Александра, немой мальчик, который в финале заговорит евангельским текстом: «В начале было слово. Почему, папа?». Начнется новый цикл истории человечества, жизнь будет спасена и продолжена. Сам же Александр проведет остаток дней в обители скорби. Как говорил сам режиссер, он «хотел показать, что человек может восстановить свои связи с жизнью посредством обновления тех оснований, на которых зиждется его душа… Жертвоприношение — это то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям: принести себя в жертву».
Тарковский снимал свой последний фильм, уже будучи больным и предчувствуя близкий уход.
В «Жертвоприношении» со всей очевидностью считывается личный мотив — прощание с жизнью, крах попыток построить идеальный дом и семью и острое желание вывести на правильную дорогу своего сына.
Но только художнику большого масштаба дано поднять личное до общечеловеческого. 1986 год стал для мира началом разрядки и «конца истории»; страхи атомной войны уходили в прошлое. Для многих, но не для Тарковского, и сегодня очевидно, что он был прав: его картина, премьера которой состоялась через несколько дней после катастрофы в Чернобыле, стала и завещанием, и пророчеством.
Был ли Тарковский пророком, если вкладывать в это понятие совсем уж мистический смысл? Когда он снимал в Стокгольме, неожиданно для всех перенес съемки из Старого города на один из перекрестков в деловом квартале, где находится маленькая площадь, лестница и туннель для велосипедистов и пешеходов — Brunkeberg Tunnel. Продюсеры были недовольны: к чему лишние расходы? Тарковский настаивал: это — место настоящей трагедии, и только здесь надо снимать сцену паники, охватившей толпу при известии о ядерной войне. А через несколько месяцев почти с той самой точки, где Тарковский установил камеру, прозвучал выстрел, унесший жизнь Улофа Пальме и положивший конец иллюзиям о безопасном комфортном мире.

«Человек, который не стремится к величию души,— ничтожество»

Андрей Тарковский родился в селе Завражье Ивановской области в семье поэта и актрисы. Когда мальчику было всего пять лет, отец ушел из семьи, и воспитанием Андрея занималась мать. Окончив Художественную школу имени 1905 года, Тарковский поступил на арабское отделение ближневосточного факультета Московского института востоковедения, затем работал во ВНИИ цветных металлов и золота
1/151/15

Андрей Тарковский родился в селе Завражье Ивановской области в семье поэта и актрисы. Когда мальчику было всего пять лет, отец ушел из семьи, и воспитанием Андрея занималась мать. Окончив Художественную школу имени 1905 года, Тарковский поступил на арабское отделение ближневосточного факультета Московского института востоковедения, затем работал во ВНИИ цветных металлов и золота

Л. Горнунг

«Папа был для Андрея кумир, объект любви и подражания. Когда он ушел из семьи, для нас, детей, это было большой травмой, но родители, слава богу, сохранили добрые отношения. Мама делала все, чтобы мы продолжали любить отца», — вспоминала сестра режиссера Марина На фото: родители Андрея Тарковского Арсений и Мария, 1929 год
2/152/15

«Папа был для Андрея кумир, объект любви и подражания. Когда он ушел из семьи, для нас, детей, это было большой травмой, но родители, слава богу, сохранили добрые отношения. Мама делала все, чтобы мы продолжали любить отца», — вспоминала сестра режиссера Марина
На фото: родители Андрея Тарковского Арсений и Мария, 1929 год

Л. Горнунг

В 1954 году Андрей Тарковский поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Его дипломная работа — короткометражный фильм «Каток и скрипка» — получила главный приз на фестивале студенческих фильмов в 1961 году в Нью-Йорке. После этого началась работа Андрея Тарковского на киностудии «Мосфильм»
3/153/15

В 1954 году Андрей Тарковский поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Его дипломная работа — короткометражный фильм «Каток и скрипка» — получила главный приз на фестивале студенческих фильмов в 1961 году в Нью-Йорке. После этого началась работа Андрея Тарковского на киностудии «Мосфильм»

из личного архива Андрея Тарковского

Первый же полнометражный фильм Андрея Тарковского, снятый по мотивам рассказа Владимира Богомолова «Иван», принес режиссеру мировую известность. Картина «Иваново детство» (кадр из фильма на фото) принесла ему множество престижных премий, в том числе «Золотого льва» на фестивале в Венеции в 1962 году
4/154/15

Первый же полнометражный фильм Андрея Тарковского, снятый по мотивам рассказа Владимира Богомолова «Иван», принес режиссеру мировую известность. Картина «Иваново детство» (кадр из фильма на фото) принесла ему множество престижных премий, в том числе «Золотого льва» на фестивале в Венеции в 1962 году

РИА Новости

В 1963 году Тарковский начал работу над картиной «Андрей Рублев» (фото со съемок) — биографией известного иконописца. Картина с Анатолием Солоницыным в главной роли изначально называлась «Страсти по Андрею». После ограниченного показа в 1967 году Тарковского обвинили в пропаганде насилия и жестокости, в результате чего фильм был сильно сокращен
5/155/15

В 1963 году Тарковский начал работу над картиной «Андрей Рублев» (фото со съемок) — биографией известного иконописца. Картина с Анатолием Солоницыным в главной роли изначально называлась «Страсти по Андрею». После ограниченного показа в 1967 году Тарковского обвинили в пропаганде насилия и жестокости, в результате чего фильм был сильно сокращен

РИА Новости

«Никто не знает, что такое красота. Мысль, которую люди вырабатывают у себя о красоте, сама идея красоты изменяется в ходе истории вместе с философскими претензиями и просто с развитием человека в течение его собственной жизни. И это заставляет меня думать, что на самом деле красота есть символ чего-то другого. Но чего именно? Красота — символ правды»
6/156/15

«Никто не знает, что такое красота. Мысль, которую люди вырабатывают у себя о красоте, сама идея красоты изменяется в ходе истории вместе с философскими претензиями и просто с развитием человека в течение его собственной жизни. И это заставляет меня думать, что на самом деле красота есть символ чего-то другого. Но чего именно? Красота — символ правды»

В. Плотников / Фотохроника ТАСС

«Подлинный художественный образ должен выражать не только поиск бедного художника с его человеческими проблемами, с его желаниями и потребностями. Он должен отражать мир. Но не мир художника, а путь человечества к истине. Простого ощущения контакта с душой, которая где-то здесь, выше нас, но тут, перед нами, живет в произведении, достаточно, чтобы оценить его как гениальное. В этом — истинная печать гения»
7/157/15

«Подлинный художественный образ должен выражать не только поиск бедного художника с его человеческими проблемами, с его желаниями и потребностями. Он должен отражать мир. Но не мир художника, а путь человечества к истине. Простого ощущения контакта с душой, которая где-то здесь, выше нас, но тут, перед нами, живет в произведении, достаточно, чтобы оценить его как гениальное. В этом — истинная печать гения»

Репродукция Фотохроники ТАСС

«Солярис» был снят Андреем Тарковским в 1972 году по одноименному роману польского фантаста Станислава Лема. Фильм стал одной из лучших картин в фильмографии актера Боантаса Баниониса (на фото), который сыграл доктора Криса Кельвина. Несмотря на Гран-при Каннского кинофестиваля, сразу после выхода картина была принята достаточно холодно
8/158/15

«Солярис» был снят Андреем Тарковским в 1972 году по одноименному роману польского фантаста Станислава Лема. Фильм стал одной из лучших картин в фильмографии актера Боантаса Баниониса (на фото), который сыграл доктора Криса Кельвина. Несмотря на Гран-при Каннского кинофестиваля, сразу после выхода картина была принята достаточно холодно

РИА Новости

Сон — излюбленный режиссерский прием Андрея Тарковского. Так, в фильме «Зеркало» (кадр из фильма на фото, 1975 год) он и не пытается убедить зрителя в том, что все происходящее — действительность: просто в снах герои могут сказать многое, чего не позволили бы себе в реальности
9/159/15

Сон — излюбленный режиссерский прием Андрея Тарковского. Так, в фильме «Зеркало» (кадр из фильма на фото, 1975 год) он и не пытается убедить зрителя в том, что все происходящее — действительность: просто в снах герои могут сказать многое, чего не позволили бы себе в реальности

РИА Новости

В 1979 году на экраны выходит фильм «Сталкер» (кадр на фото), снятый по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Картина рассказывала о проводнике по некой запретной зоне, где по слухам существовала комната, исполняющая заветные желания. «Для Тарковского мы написали девять вариантов сценария, заранее договорившись, что будем терпеливо делать то, что просит мастер. И мы писали вариант за вариантом, пока не получился последний», — вспоминал позднее Борис Стругацкий
10/1510/15

В 1979 году на экраны выходит фильм «Сталкер» (кадр на фото), снятый по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Картина рассказывала о проводнике по некой запретной зоне, где по слухам существовала комната, исполняющая заветные желания. «Для Тарковского мы написали девять вариантов сценария, заранее договорившись, что будем терпеливо делать то, что просит мастер. И мы писали вариант за вариантом, пока не получился последний», — вспоминал позднее Борис Стругацкий

РИА Новости

На съемках «Сталкера» произошел конфликт между Андреем Тарковским и оператором Георгием Рербергом (слева), а также почти всей съемочной группой. Первоначальный отснятый материал при проявке оказался браком. Рерберг винил в этом студию, Тарковский же считал, что пленку подменили. В итоге фильм переснимали три раза с разными операторами и художниками-постановщиками, его производство заняло 33 месяца
11/1511/15

На съемках «Сталкера» произошел конфликт между Андреем Тарковским и оператором Георгием Рербергом (слева), а также почти всей съемочной группой. Первоначальный отснятый материал при проявке оказался браком. Рерберг винил в этом студию, Тарковский же считал, что пленку подменили. В итоге фильм переснимали три раза с разными операторами и художниками-постановщиками, его производство заняло 33 месяца

из личного архива Андрея Тарковского

За 20 лет работы в кино Тарковскому позволили снять на родине пять фильмов. В 1982 году режиссер был вынужден уехать в Италию, где появился фильм «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли. Позже режиссер писал: «Я не хочу возвращаться в закрытую страну, где живут люди с закрытыми ушами и душами. Ни живым, ни мертвым я не вернусь в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли»
12/1512/15

За 20 лет работы в кино Тарковскому позволили снять на родине пять фильмов. В 1982 году режиссер был вынужден уехать в Италию, где появился фильм «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли. Позже режиссер писал: «Я не хочу возвращаться в закрытую страну, где живут люди с закрытыми ушами и душами. Ни живым, ни мертвым я не вернусь в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли»

РИА Новости

Последним фильмом режиссера стала картина «Жертвоприношение», над которой он работал в Швеции. Андрей Тарковский умер от рака 29 декабря 1986 года. Он был похоронен в Париже на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Надпись на надгробном камне гласит: «Человеку, который увидел ангела» На фото: режиссер Андрей Тарковский и кинооператор Свен Нюквист на съемках фильма «Жертвоприношение»
13/1513/15

Последним фильмом режиссера стала картина «Жертвоприношение», над которой он работал в Швеции. Андрей Тарковский умер от рака 29 декабря 1986 года. Он был похоронен в Париже на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Надпись на надгробном камне гласит: «Человеку, который увидел ангела»
На фото: режиссер Андрей Тарковский и кинооператор Свен Нюквист на съемках фильма «Жертвоприношение»

ТАСС / Mary Evans Picture Library

В 1989 году был организован Фонд Андрея Тарковского, который проводит фестивали и выставки, посвященные творчеству режиссера. В 2007 году в честь 75-летия со дня рождения режиссера был учрежден Международный кинофестиваль «Зеркало», который носит его имя На фото: выставка «Возвращение» немецкого фотографа Андрея Райзера
14/1514/15

В 1989 году был организован Фонд Андрея Тарковского, который проводит фестивали и выставки, посвященные творчеству режиссера. В 2007 году в честь 75-летия со дня рождения режиссера был учрежден Международный кинофестиваль «Зеркало», который носит его имя
На фото: выставка «Возвращение» немецкого фотографа Андрея Райзера

Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Купить фото
«Каждый художник во время своего пребывания на земле находит и оставляет после себя какую-то частицу правды о цивилизации, о человечестве. Сама идея искания, поиска для художника оскорбительна. Она похожа на сбор грибов в лесу. Их, может быть, находят, а может быть, нет» На фото: cкульптурная композиция, посвященная ВГИКовцам Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию Шукшину у входа в здание Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова
15/1515/15

«Каждый художник во время своего пребывания на земле находит и оставляет после себя какую-то частицу правды о цивилизации, о человечестве. Сама идея искания, поиска для художника оскорбительна. Она похожа на сбор грибов в лесу. Их, может быть, находят, а может быть, нет»
На фото: cкульптурная композиция, посвященная ВГИКовцам Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию Шукшину у входа в здание Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
Смотреть
Кино

Авторы

  • Андрей Плахов
    Андрей Плахов
    обозреватель