Теория приносительности

Желание встретиться было обоюдным, но мешали страхи с обеих сторон. Бергмана нервировало, что у них с Тарковским нет общего языка, мысль о необходимости переводчика его страшно раздражала. Ему хотелось без посредников говорить с человеком, который снял «Андрея Рублева» — один из его любимых фильмов. А Тарковский, снимая «Жертвоприношение», очень боялся, что получится «бергмановский фильм»: оператор, актеры, пейзаж — причин для такого опасения было действительно много. Оператор Свен Нюквист был сформирован бергмановской школой, актеры тоже. Аллана Эдвалля, например, Тарковский знал по «Причастию» и «Девичьему источнику» Бергмана. По словам Анны-Лены, «Андрей хотел снимать этих актеров, он их любил, он их любил тем сильнее, что любил их с юности, в юности своей с этими актерами связывал представления о великом кино. Он был в шоке, когда увидел, что они стали на двадцать лет старше».