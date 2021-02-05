Главные анонсы 5 февраля

В Бабушкинском районном суде Москвы планируется рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). 2 июня 2020 года он прокомментировал видеоролик RT, на котором разные люди, среди которых ветеран Игнат Артеменко, выражают поддержку президентским поправкам к Конституции: «команда продажных холуев». Вину господин Навальный не признал. Ему грозит штраф до 1 млн руб. или до 240 часов обязательных работ. О деле

Уголовные дела против Алексея Навального Читать далее

В Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Накануне визита глава дипломатии ЕС, наряду с другими европейскими и мировыми лидерами призвал освободить Алексея Навального. «Приговор Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод»,— заявил он. Как меняются отношения России и Европы

Мировые СМИ о суде над Навальным Читать далее

В Алма-Ате (Казахстан) пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В нем примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Гааге Верховный суд Нидерландов страны проведет слушания по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются от России выплаты более $50 млрд. В декабре этот суд отказался приостановить исполнение решений гаагского арбитража о взыскании.Подробнее