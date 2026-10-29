Как бегство Флавиу Болсонару в США осложняет жизнь Вашингтону?
Обзор зарубежной прессы
Бежавший в США Флавиу Болсонару провозгласил себя «избранным президентом» , но спустя час передумал и представился лидером Бразилии. Открытое письмо к своему народу он опубликовал в соцсети X, уже находясь в Майами. Ведущие мировые СМИ обсуждают, что скорый переезд политика после поражения на выборах создает проблемы для Вашингтона. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Вечером 27 октября Флавиу Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми тайно покинул Бразилию. У них уже были визы в США, одобренные администрацией Трампа. Понадобились две пересадки. Сначала они сделали крюк и приземлились в Аргентине, потом сменили самолет и прибыли в Эквадор, а через несколько минут вылетели в Соединенные Штаты. Около 9:00 по местному времени сын бывшего президента Бразилии в темном поло уже спускался по трапу в Майами. В этом штате, как пишет Associated Press, проживает самая большая бразильская диаспора.
Сам Болсонару, как сообщает BBC, заявил, что не бежал, а покинул страну ради народа. По его словам, он стал жертвой избирательного переворота, который организовали Верховный суд и его оппонент на выборах Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару уехал сразу, как судебные власти начали расследования по делу об отмывании денег, пишет Reuters. Он навещал отца, когда получил распоряжение сдать паспорта, бразильский и итальянский, и оставаться в стране.
Болсонару-старший отбывает домашний арест. В 2022 году он сам был конкурентом Лулы на президентских выборах, но проиграл по голосам, не признал результаты, бежал в США, а по возвращении в страну был приговорен к 27 годам тюремного заключения за подготовку госпереворота. Его сын теперь повторяет его судьбу, отмечает The Independent.
Победа Лулы была признана федеральным избирательным судом Бразилии, мировыми лидерами, международными наблюдателями и собственной Либеральной партией Болсонару, напоминает Associated Press. Но не самим политиком, который пообещал организовать оппозицию среди своих коллег по Конгрессу. Также Болсонару поблагодарил аргентинского лидера Хавьера Милея за помощь в организации поездки, а Дональда Трампа — за теплый прием.
Несостоявшийся бразильский президент может стать дипломатической проблемой для обеих стран, пишет Reuters. Особенно для Соединенных Штатов, которые пытаются наладить отношения с крупнейшей страной Латинской Америки.
Лула уже обвинил Вашингтон в сговоре с семьей Болсонару с целью помочь им вернуться к власти, сообщает The Guardian. Дональд Трамп, хоть и назвал выборы странными, заверил, что вмешиваться в ситуацию не будет.