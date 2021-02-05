В работе «Яндекс.Карты» произошел сбой

Сервис «Яндекс.Карты» показывает 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу. Обычно дороги в это время суток пустые. «Google Карты» пробки не показывают.

«Яндекс.Карты» показывают сильные пробки на МКАД, ТТК и Садовом кольце. Также на карте появились многочисленные значки дорожных работ и ДТП.

Согласно данным сервиса по отслеживанию работы популярных интернет-сервисов Downdetector.ru, в работе «Яндекс» произошел сбой. Пользователи сервиса жалуются на работу сайта в целом и проблемы со входом на почту.