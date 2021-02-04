Байден призвал немедленно освободить Навального

Сегодня, 4 февраля, президент США Джо Байден представил внешнеполитический курс новой администрации Белого дома. В своей речи он заявил о готовности противостоять попыткам России нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий РФ, прошло. Также господин Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий»,— сказал глава Белого дома во время своего выступления в Госдепартаменте США. По его словам, ситуация, возникшая вокруг российского политика, вызывает серьезное беспокойство. «Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества»,— уточнил он.

Президент США добавил, что будет действовать в отношении России решительные и жестче, чем это делала администрация Дональда Трампа. «Я дал ясно понять президенту Путину, что я — не такой, как мой предшественник, и что дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России, закончились»,— сказал он. Под агрессивными действиями Джо Байден назвал якобы вмешательство в выборы США, кибератаки и предполагаемое отравление Алексея Навального. «Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами—единомышленниками»,— добавил он.

При этом новый глава Белого дома заявил о готовности общаться с Россией по вопросам, которые находятся в интересах США. «Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев. Поэтому США и Россия вчера продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность»,— добавил он.

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