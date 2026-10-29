Бывшему главе ФК «Торпедо» смягчили приговор по делу о подкупе арбитров
Мосгорсуд снизил срок заключения бывшему гендиректору футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Валерию Скородумову, осужденному за подкуп арбитров, с двух лет до одного года и шести месяцев. При этом ему по-прежнему на три года запрещено организовывать и проводить спортивные мероприятия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Во время прений защита Скородумова не соглашалась с назначенным наказанием, указывая на его сотрудничество со следствием. Кроме того, адвокат уточнял, что его подзащитный уже отбыл более половины срока. Прокурор возражал против этих доводов и требовал, чтобы наказание оставили без изменений.
«С учетом решения апелляционной инстанции и удовлетворения жалоб защитников Скородумов в ближайшее время выйдет на свободу за отбытием срока наказания»,— рассказал ТАСС его адвокат Сеймур Ханкишиев.
13 июля Симоновский районный суд Москвы приговорил Валерия Скородумова к двум годам колонии. Его признали виновным по семи эпизодам, предусмотренным ч. 2 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой). Следователи установили, что Скородумов с июля 2024 года по май 2025-го вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером клуба Ириной Волковой склоняли спортивных судей, назначенных на футбольные матчи с участием «Торпедо», к влиянию на их результаты. Судьям предлагали от 600 тыс. до 3 млн руб. в случае победы команды. Бывший глава ФК признал вину.