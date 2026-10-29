Бывшему главе ФК «Торпедо» смягчили приговор по делу о подкупе арбитров

Во время прений защита Скородумова не соглашалась с назначенным наказанием, указывая на его сотрудничество со следствием. Кроме того, адвокат уточнял, что его подзащитный уже отбыл более половины срока. Прокурор возражал против этих доводов и требовал, чтобы наказание оставили без изменений.