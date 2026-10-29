Владимир Путин обрисовал Африке будущее
Президент РФ выступил на пленарном заседании с лидерами африканского континента
В четверг в Москве завершается двухдневный саммит «Россия—Африка». Участие в нем принимают президент РФ Владимир Путин и лидеры 22 стран африканского континента. В центре обсуждений оказались энергетика, продовольственная безопасность, гуманитарное сотрудничество и инновации. В борьбе за растущие рынки африканских рынки Россия делает ставку на долгосрочные проекты — с передачей технологий, подготовкой кадров и переработкой сырья на месте.
Об одном из главных успехов саммита «Россия—Африка» было объявлено еще до его начала. После феноменального успеха первого саммита в Сочи, куда в 2019 году прибыли лидеры 45 стран континента, и напряженного 2023 года, когда в Санкт-Петербург приехали 17 лидеров, в Москве удалось собрать первых лиц 22 стран. В общей сложности на саммит прибыли делегаты 48 из 54 стран Африки. Об этом накануне встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С лидерами стран и руководителями региональных организаций Владимир Путин на этой неделе проводит отдельные встречи на полях саммита.
«Хотя мы понимаем, что страны Запада работают активно против взаимодействия Африки с Россией, но тем не менее мы видим, что африканские партнеры с готовностью едут в Россию, сотрудничают с нашей страной», — прокомментировал «Интерфаксу» дипломатический успех встречи замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. Впрочем, на публичных площадках участники двухдневного саммита и сопутствующего Экономического и гуманитарного форума сосредоточились не на проблемах политического противостояния, а на практических аспектах взаимодействия. Это экономическое взаимодействие и промышленный диалог, социальное и гуманитарное сотрудничество и трансфер технологий и инноваций.
«Африка стремительно развивается, это видно и по цифрам роста экономики, и по цифрам роста населения. Это означает, что растут рынки. А там, где растут рынки, возникает потребность в торговле, в энергии, в технологиях и в выстраивании устойчивых цепочек добавленной стоимости, кооперационных и инвестиционных», — пояснил, открывая самую первую дискуссионную панель, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Как и многие участники вслед за ним, он отметил: буквально за несколько лет произошел сдвиг в понимании того, насколько перспективно сотрудничать с Африкой. Это выразилось и в конкретных цифрах: с 2022 года торговля с африканским континентом выросла в полтора раза, до $27 млрд. Из них $4 млрд — это поставки африканских продуктов и товаров в РФ.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев озвучил еще один тезис, который в эти дни не раз повторяли спикеры множества панелей. По его словам, в отличие от стран Запада, долгое время ориентировавшихся исключительно на максимальную собственную выгоду от работы в Африке, Россия «демонстрирует совершенно другой подход — с опорой, конечно же, на человеческие, на природные ресурсы этих стран».
Кульминацией первого дня форума стало выступление президента РФ Владимира Путина. Он напомнил участникам, в каком контексте Россия выстраивает диалог с африканскими партнерами в XXI веке. «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран — участниц международного общения», — заверил президент, приветствовав «новое пробуждение континента».
«Российско-африканские отношения неизменно основываются на принципах равенства и дружбы, уважения и взаимной поддержки», — напомнил Владимир Путин.
В основном же его речь была посвящена конкретным областям взаимодействия. «Энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, мирный атом, высокие технологии, ИИ, кибербезопасность и даже космос», — перечислял президент темы для обсуждения на саммите. По его словам, Россия участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах континента, более 40 стран Африки уже получают удобрения и зерно из РФ.
«Еще раз подчеркну приоритетную общую задачу, которая стоит перед нами как главами государств и правительств. Вижу ее в том, чтобы оказывать деловым сообществам России и Африки всемерное содействие в успешной реализации совместных идей и инициатив», — резюмировал он. И пригласил коллег на экскурсию — осмотреть выставку «Платформа суверенного развития». На ней к саммиту собрали для представления ключевые российские наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, в сфере подготовки кадров и анализа информационных данных.
По итогам саммита планируется подписать более 30 межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов со странами Африки.