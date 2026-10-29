Владимир Путин обрисовал Африке будущее

Об одном из главных успехов саммита «Россия—Африка» было объявлено еще до его начала. После феноменального успеха первого саммита в Сочи, куда в 2019 году прибыли лидеры 45 стран континента, и напряженного 2023 года, когда в Санкт-Петербург приехали 17 лидеров, в Москве удалось собрать первых лиц 22 стран. В общей сложности на саммит прибыли делегаты 48 из 54 стран Африки. Об этом накануне встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С лидерами стран и руководителями региональных организаций Владимир Путин на этой неделе проводит отдельные встречи на полях саммита.