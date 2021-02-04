Арестованных расселяют по камерам

К вечеру четверга проблему с размещением всех арестованных за участие в несанкционированных акциях последних недель так и не удалось решить до конца. Власти утверждают, что граждан все-таки расселили по отдельным камерам. Правозащитники отвечают, что условия содержания остаются неудовлетворительными. О переполненных спецприемниках уже несколько дней рассказывают СМИ, правозащитники и сами арестованные. Соцсети заполнены фотографиями того, как в небольшой камере пытаются уместиться несколько десятков человек, а к изоляторам выстроились очереди из автозаков. С чем столкнулись арестованные на московских митингах? И что удалось решить? Об этом — Иван Якунин.

Москвичка Наталья рассказала “Ъ FM”, что в прошлую пятницу полиция задержала ее брата на выходе из подъезда. Он ездил встречать Алексея Навального в аэропорт Внуково в середине января и вел оттуда прямой эфир. В итоге суд признал его виновным в сопротивлении полицейским и назначил ему арест. Долгое время родственники также не могли узнать о его местонахождении.

«Повезли его в спецприемник на Симферопольском, №1. С понедельника на вторник их ночью перевезли, около 300 человек, из спецприемника №1 в Сахарово. Не дали никому позвонить родственникам, знакомым, то есть телефоны им совсем не дали, связи никакой нет. Соответственно, передачи, которые были, остались в спецприемнике №1, люди, грубо говоря, без каких-то средств элементарных остались. Мы его искали. Я в ОНК звонила, через “ОВД-Инфо”.

В Сахарово все время бросали трубки, только к вечеру я смогла узнать у дежурного, который ответил, что привозили людей, но списков нет»,— поделилась Наталья.

Кадры из спецприемника в деревне Сахарово быстро распространились в интернете. В восьмиместной камере оказались 27 человек. В МВД ответили, что фотографии необъективно отражают ситуацию. Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что всех уже расселили. В подтверждение член ОНК Марина Литвинович опубликовала видео, на котором арестованный главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов попал в камеру, где все по правилам.

Тем не менее, по данным «ОВД-Инфо», с начала протестов 23 января по всей стране арестовали 750 человек. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что задержанных в Москве не собираются перевозить для отбывания наказания в близлежащие регионы, столичная система сама справится с потоком. В этом не уверена координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова:

«Сотрудники, которые работают по времени, понимаете, не готовы работать там круглосуточно ради того, чтобы всех сажать. В течение дня они пытаются это решить, и поэтому наступает момент, когда всех расселяют. Все происходящее — это не на один день. Есть проблемы с тем, что они плохо обеспечивают питанием, водой. Причем в Егорьевске, я вам скажу, не спецприемник, там тоже центр временного содержания иностранных граждан. Проблема в том, что не принимали передачки, не передавали мигрантам. Они просто не понимают, что им делать, потому что у них до этого была другая инфраструктура и другие понимания».

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

Отдельная история с автозаками, тут тоже все противоречиво. В соцсетях есть кадры, на которых вереница полицейских автобусов стоит в очереди к спецприемнику в Сахарово. Люди в них записывают видео, в котором рассказывают, что остались без воды и еды на несколько часов. Власти пообещали провести проверку. Впрочем, в ОНК обратили внимание, что стоящие в очереди автозаки пусты, и, вероятно, всех уже доставили.

Но, как выяснил “Ъ FM”, есть как минимум один автобус, который объездил четыре спецприемника и нигде не мог найти свободного места для арестованных. Сидящий в нем москвич Евгений Ширикалов рассказал, что в итоге их определили в подмосковный Егорьевск. На момент записи интервью арестованный провел в автозаке уже 17 часов: «Нас сначала повезли в Сахарово, потом привезли обратно в Москву на Симферопольский. С Симферопольского нас повезли в какое-то другое место, где-то около “Бабушкинской”. Потом сотрудники какие-то вышли, что-то там стали думать, решать.

Кто-то спросил, почему мы так долго ездим, куда мы сейчас поедем, один пошутил, сказал: достопримечательности Москвы будем осматривать.

Часть людей пересадили в другой автобус, чтобы все были на сидячих местах. Нам, кстати, дали сухпайки, но мы их не ели, потому что волонтеры приносили еду. Все уставшие, спины затекшие, шеи, немытые мы».

Тем временем фонд «Общественный вердикт» потребовал возбудить уголовное дело в отношении полицейских о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Правозащитники насчитали как минимум семь фактов нарушения «антиковидных» норм в автозаках — там не соблюдалась социальная дистанция, не было возможности помыть руки, людям не выдавали маски и перчатки.

Анна Никитина