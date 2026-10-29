Politico: ЕС ищет €35 млрд на оплату процентов по кредиту Украины

Речь идет о кредите на €90 млрд, которые ЕС выделил Украине на 2026-2027 годы за счет еврооблигаций, размещенных на рынках капитала. Венгрия, Словакия и Чехия участвовать в этом механизме отказались, поэтому освобождены от финансирования кредита. Общая сумма разделена на две части: €30 млрд предназначены для бюджетных нужд Украины, а €60 млрд — на военные расходы и развитие оборонного производства. По соглашению Украина обязана вернуть долг странам Евросоюза, если Россия выплатит ей репарации. Страны ЕС неоднократно возвращались к вопросу погашения этого долга также при помощи замороженных российских активов.