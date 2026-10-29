Politico: ЕС ищет €35 млрд на оплату процентов по кредиту Украины
Евросоюзу нужно привлечь в бюджет на 2028–2034 годы не менее €35 млрд для выплаты процентов по кредиту, ранее выданному Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пояснительную записку Еврокомиссии (ЕК). Из каких источников планируется получить средства, пока не уточняется.
Согласно документу, если ставки вырастут на 1%, сумма выплат по процентам увеличится до €41,9 млрд. В ЕК уверены, что сообщество располагает «достаточными финансовыми возможностями» для оплаты кредита, однако конкретный источник покрытия этих выплат «еще предстоит определить», отмечается в пояснительной записке.
Как пишет Politico, обслуживание долга создает дополнительную нагрузку на планируемый семилетний бюджет ЕС. Ситуация осложняется тем, что в конце ноября главы государств ЕС планируют обсудить отправку Украине очередного пакета помощи еще на €45 млрд в 2027 году. Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария уже отказались оплачивать расходы по обслуживанию любых будущих кредитов для Украины.
Речь идет о кредите на €90 млрд, которые ЕС выделил Украине на 2026-2027 годы за счет еврооблигаций, размещенных на рынках капитала. Венгрия, Словакия и Чехия участвовать в этом механизме отказались, поэтому освобождены от финансирования кредита. Общая сумма разделена на две части: €30 млрд предназначены для бюджетных нужд Украины, а €60 млрд — на военные расходы и развитие оборонного производства. По соглашению Украина обязана вернуть долг странам Евросоюза, если Россия выплатит ей репарации. Страны ЕС неоднократно возвращались к вопросу погашения этого долга также при помощи замороженных российских активов.