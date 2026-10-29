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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Песков: трехсторонние переговоры по Украине не включают ЕС

Трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, европейские власти придерживаются позиции «на дальнейшее разжигание войны».
«Нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира»,— сказал «Вестям» пресс-секретарь.
Так господин Песков прокомментировал информацию о том, что ЕС готовит группу высокопоставленных чиновников для участия в трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. По данным Euronews, европейскую делегацию может возглавить Бьорн Зайберт — глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российская сторона говорила, что переговоры пройдут после 4 ноября, точная дата пока не определена.
Подробнее о позиции ЕС — в материале «Ъ» «Раздвоение Европы».
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