Песков: трехсторонние переговоры по Украине не включают ЕС
Трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, европейские власти придерживаются позиции «на дальнейшее разжигание войны».
«Нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира»,— сказал «Вестям» пресс-секретарь.
Так господин Песков прокомментировал информацию о том, что ЕС готовит группу высокопоставленных чиновников для участия в трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. По данным Euronews, европейскую делегацию может возглавить Бьорн Зайберт — глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российская сторона говорила, что переговоры пройдут после 4 ноября, точная дата пока не определена.