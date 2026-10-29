Песков: трехсторонние переговоры по Украине не включают ЕС

«Нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира»,— сказал «Вестям» пресс-секретарь.