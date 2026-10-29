Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку из-за санкций

«Ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции»,— пояснил глава государства. Какие именно российские производства могут перенести в Африку, он не уточнил.