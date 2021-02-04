МВД прокомментировало ситуацию с переполнением камер спецприемника

МВД прокомментировало ситуацию с переполненными камерами в спецприемнике в Сахарово в Новой Москве, куда доставляют задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее сегодня, 4 февраля, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что с ситуацией уже удалось разобраться.

Напомним, утром 2 февраля в соцсетях появилось видеообращение из автозака — его записала группа людей, которых задержали на акции протеста 31 января. Они рассказали, что уже много часов находятся в полицейском автобусе без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом. В видео говорилось, что десятки таких автозаков находятся перед спецприемником.

«Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, т.к. сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления,— говорится в сообщении МВД.— Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа».

Сейчас в спецприемнике достаточно мест для содержания арестованных, утверждает МВД. «Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено»,— говорится в сообщении ведомства.

Массовые несанкционированные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек.

Подробнее об условиях в спецприемнике для мигрантов — в материале “Ъ”.