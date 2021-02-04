Арестованных после протестов расселили из переполненных камер в спецприемнике

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что разобралась с ситуацией с переполненными камерами в спецприемнике в Сахарово в Новой Москве, куда доставляют задержанных в ходе несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, госпожа Потяева проверяет сообщения об очереди автозаков перед спецприемником.

«Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры»,— сказала она «РИА Новости» о переполненных камерах. Татьяна Потяева добавила, что слышала об очередях из автозаков из СМИ и проверяет информацию.

В итоге все же расселили по камерам и выдали матрасы! Но телефон забирают pic.twitter.com/ZE1a3uCiwV — Смирнов (@sssmirnov) February 4, 2021

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов подтвердил расселение камер. «В итоге все же расселили по камерам и выдали матрасы! Но телефон забирают»,— написал он в Twitter. Господина Смирнова арестовали на 25 суток за пост с указанием времени акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, на саму акцию журналист не ходил.

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

Массовые несанкционированные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек.

Утром 2 февраля в соцсетях появилось видеообращение из автозака — его записала группа людей, которых задержали на акции протеста 31 января. Они рассказали, что уже много часов находятся в полицейском автобусе без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом. В видео говорилось, что десятки таких автозаков находятся перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово.

Подробнее об условиях в спецприемнике для мигрантов — в материале “Ъ” «Москвичей приравняли к депортированным иностранцам».