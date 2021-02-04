Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю

Основные ограничения, связанные с распространением COVID-19, в Москве могут отменить к маю. Такой прогноз сделал столичный мэр Сергей Собянин, добавив, что в России «все нормально» с коронавирусом будет к лету 2021 года. Сейчас в Москве театры, концертные залы и кинотеатры можно заполнять лишь наполовину, гражданам старше 65 лет предписано соблюдать домашний режим, а массовые мероприятия все еще запрещены. К их числу относятся и митинги. Массовые мероприятия, подчеркнул градоначальник, разрешать пока рано.

С заявлением об эпидемиологической ситуации в Москве Сергей Собянин выступил в эфире телеканала «Россия-24». По словам градоначальника, ситуация с заболеваемостью коронавирусом «демонстрирует постоянное улучшение», а Москва сейчас находится на уровне «сентябрьских показателей» ежедневных заражений COVID-19. «Мы вступили в относительно стабильный период положительных изменений. Воспользуемся ими — будем жить более или менее без каких-то жестких ограничений»,— добавил господин Собянин.

«Если тренд сохранится», то к маю основные антивирусные ограничения в Москве будут сняты, считает мэр, а к лету 2021 года «все нормально» с коронавирусом будет и во всей России.

Напомним, что в последний месяц столичные власти трижды ослабляли карантинные ограничения в Москве. С 18 января в городские школы Москвы вернулись все ученики, а частично действовавший с октября 2020 года режим дистанционного обучения был отменен. С 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили наполнять наполовину, а не на четверть. С 27 января в Москве вновь была разрешена работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 06:00 (запрет был введен в ноябре прошлого года). Кроме того, столичной мэрией было отменено требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку» (действовало с октября 2020 года).

Впрочем, в Москве продолжают действовать ограничения для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями — им предписано соблюдать домашний режим. Кроме того, если упомянутым концертным залам, кинотеатрам и театрам разрешается наполнять залы наполовину, то массовые мероприятия в Москве по-прежнему запрещены полностью. К их числу относятся уличные шествия и митинги.

Господин Собянин в связи с этим подчеркнул: «Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия».

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля в столице проходили массовые несанкционированные уличные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального; по их итогам полицией было задержано рекордное количество участников — более 4 тыс.

Все карантинные послабления в городской администрации связывали со снижением числа заболевающих коронавирусом горожан и успехами в вакцинировании. По словам Сергея Собянина, к 4 февраля в Москве прививку от COVID-19 получили уже почти 400 тыс. горожан (из полумиллиона записавшихся на эту процедуру). Отметим, что 31 января градоначальник говорил о 300 тыс. привившихся от коронавируса москвичей: таким образом, сейчас вакцинирование в Москве «разогналось» до скорости 20 тыс. человек в день. Впрочем, господин Собянин заверил, что власти не собираются прививать все столичное население, поскольку большинство граждан «перенесли уже эту болезнь», в основном «в легкой форме». Ранее в мэрии говорили о желании привить от коронавируса 6–7 млн человек «на перспективу».

Александр Воронов