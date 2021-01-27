Рестораторы накрывают на стол

Решение мэра Москвы Сергея Собянина снять ограничения на работу ресторанов и ночных клубов ожидаемо воодушевило участников рынка. Они рассчитывают на резкий всплеск посещаемости уже в ближайшие выходные, как это случилось после возобновления работы заведений минувшим летом. Отмена требований о переводе как минимум 30% сотрудников на удаленную работу также может положительно сказаться на трафике.

В Москве отменяется запрет на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов, дискотек, караоке и пр. Такое решение анонсировал в среду утром мэр Сергей Собянин. Заведения по-прежнему должны работать с соблюдением установленного Роспотребнадзором режима по профилактике распространения COVID-19.

Запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00 действовал в Москве с 13 ноября прошлого года. Изначально предполагалось, что ограничение снимут 15 января, но затем срок продлевался. Из-за этих мер работавшие по ночам московские проекты Ginza Project Moscow потеряли 20–30% выручки, особенно это было заметно по пятницам и выходным дням, говорит партнер и генеральный директор холдинга Максим Ползиков.

Позитивный информационный фон всегда способствует увеличению трафика, отмечает представитель ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («IL Патио», «Шикари», «Планета суши» и др.). Снятие этих ограничений — очень важно с психологической точки зрения, соглашается основатель проекта StrEat Максим Попов и добавляет, что для его объекта гораздо большее значение имеет возвращение работников в офисы. В среду Сергей Собянин также снял требование московской мэрии о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.

В ближайшие выходные — 30 и 31 января — большинство московских ресторанов и ночных заведений уже будут работать по ночам, уверен владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona №1, фуд-молл «Депо», Burger Heroes и пр.) Алексей Васильчук.

«Снятие этого барьера долго ждали, мы рассчитываем, что ближайшие выходные будет происходить похожий всплеск, который происходил минувшим летом. В этом году, по всей видимости, будет первый в истории февраль, а это традиционно самый непростой месяц в году для рынка общепита, который окажется неплохим по показателям»,— рассказывает господин Васильчук.

Господин Ползиков, впрочем, не ожидает такого быстрого возвращения гостей в позднее время.

Рестораны «Якитория» заработают в обычном режиме уже с сегодняшнего дня, сообщает представитель бренда Александр Муратов. О возвращении к ночному формату работы с ближайших выходных говорит и арт-директор клуба District27 Давид Автандилов. Он уточняет, что многие стали сторонниками дневных вечеринок, поэтому заведение будет начинать работу на несколько часов раньше обычного. Господин Попов добавляет, что также планирует провести ночное мероприятие в ближайшую пятницу. Он ожидает волнообразного восстановления спроса и прогнозирует к апрелю возвращения выручки на 50–60% к докризисным показателям.

По словам Александра Муратова, в отличие от баров и ночных клубов, для ресторанов снятие запрета на работу после 23:00 не сильно отразится на выручке.

«И все же для отрасли это важное событие, которое будет способствовать постепенному восстановлению ресторанного рынка»,— говорит господин Муратов. Но достигнуть докризисного уровня рентабельности заведения общепита в любом случае смогут не ранее чем через два года, резюмирует он. По прогнозам NPD Group трафик в ресторанах и кафе в 2021 году останется как минимум на 5% ниже, чем в докризисном 2019 году. По оценкам Infoline, в этом году оборот рынка общественного питания в денежном выражении может сократиться на 35%, до 1,6 трлн руб. год к году.

Никита Щуренков