Собянин разрешил открыть музеи, библиотеки и детские развлекательные центры

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ (.pdf) о смягчении некоторых введенных из-за коронавируса ограничений с 22 января. Об этом он сообщил в своем блоге. По словам господина Собянина, ситуация в столице внушает «осторожный оптимизм». В частности, отменяется обязательная удаленка для колледжей, разрешается работа детских развлекательных центров, спортивных школ и учреждений культуры.

Что изменится:

колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы;

максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% от общей вместимости зала;

отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, лагерей дневного пребывания и др. Однако число людей, одновременно находящихся там, не может превышать 50% общей вместимости;

возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Число посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости.

Какие ограничения сохраняются:

удаленное обучение в вузах продлевается до 6 февраля;

требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку сохраняется до улучшения ситуации с коронавирусом;

продлевается ограничение работы предприятий общепита, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и др.;

сохраняется режим домашней самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом уточняется, что в случае вакцинации транспортные карты этих москвичей будут разблокированы.

В Москве на утро 20 января было зарегистрировано 900 894 случаев заражения коронавирусом, за сутки было выявлено 2452 новых случая. Умерли за время пандемии 12 690 человек, за сутки — 65.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что 66 регионов, в том числе Москва, вступили в стадию стабилизации. Мэр столицы Сергей Собянин при этом сообщил о снижении новых случаев коронавируса на 30% по сравнению с предновогодним периодом. Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что чаще стали выявлять вирус в сельской местности.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус идет в деревню».