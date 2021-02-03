Западные дипломаты вызвались в суд

Судебное заседание по делу Алексея Навального привлекло беспрецедентное внимание иностранных дипломатов: во вторник в суд приехали дипломаты как минимум из 15 посольств. Одновременно на Западе дают понять, что намерены усиливать давление на Россию. В Госдепартаменте США признают, что изучают разные варианты действий в отношении РФ. Что же касается Евросоюза, то радикальность дальнейших шагов во многом будет зависеть от итогов грядущего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву: в Брюсселе не скрывают, что «дело Навального» будет на переговорах одной из приоритетных тем. В Кремле в ответ уверяют, что дадут адекватный ответ на любой «жесткий месседж» и не будут реагировать на «какие-то менторские заявления».
Международная реакция на решение суда по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный последовала незамедлительно. «Призываем немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания»,— заявили в Госдепартаменте США.
«Приговор — это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России»,— отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его британский коллега Доминик Рааб добавил: «Это порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества». Мнение о том, что «российские власти посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека», выразила и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Во вторник утром к Мосгорсуду прибыли как минимум 15 дипломатов из разных посольств — в частности, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии, Швейцарии и Швеции. Все дипломаты были беспрепятственно допущены внутрь здания, их разместили в зале суда на застекленном балконе.
В британском и латвийском посольствах, отвечая на вопрос агентства «РИА Новости», заверили, что наблюдение за судебными процессами — стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру. «Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого — из первых рук получить информацию о том, как проходит судебное разбирательство»,— сообщили тому же агентству в МИД Австрии.
«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. По ее мнению, присутствие представителей посольств на суде — это не просто «вмешательство во внутренние дела» РФ, а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России». «Не исключу, что их (дипломатов.— “Ъ”) в немалой степени заботит судьба закачанных натовских, например британских и американских, миллионов в противоправную деятельность на российской территории: отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется»,— добавила госпожа Захарова и резюмировала, что присутствие такого числа дипломатов в суде — «никакая не норма», а «политическая акция».
При этом и Мария Захарова, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустили, что представители посольств могли приехать на заседание, чтобы оказать давление на судей. «Или они (зарубежные представители.— “Ъ”) солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона РФ, или это попытка оказания давления на суд. Наверное, они как-то обозначат свою позицию»,— предположил господин Песков. Более однозначно высказался вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» он заверил, что дипломаты пришли высказать Алексею Навальному свою «солидарность».
Так или иначе, одним лишь «выражением солидарности» в ЕС ограничиваться не собираются. Во французском МИДе в понедельник заявили, что принятых мер в отношении властей РФ недостаточно и «надо идти дальше». Варианты новых ограничений обсуждают и в ФРГ. Как сообщает портал DW, депутат Бундестага от немецкой фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт анонсировал, что на следующей встрече глав МИДов стран ЕС, запланированной на 22 февраля, может быть рассмотрено введение персональных санкций в отношении ряда российских силовиков. А член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «Зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать «активы российских олигархов» в Европе. При этом идею о том, что под санкции должен попадать и газопровод «Северный поток-2», власти ФРГ отвергают. Кроме того, как сообщил в Twitter со ссылкой на свои источники брюссельский корреспондент «Радио Свобода» (Минюстом РФ внесено в список СМИ—иностранных агентов) Рикард Джозвяк, несколько крупных стран—членов ЕС сейчас работают над пакетом ограничений за «нарушения прав человека» в ходе ареста Алексея Навального и связанных с этим событий.
Напомним, 15 октября прошлого года ЕС и Великобритания ввели санкции, обвинив власти РФ в организации отравления Алексея Навального. Под ограничительные меры попали первый заместитель главы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, два замминистра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. 21 января Европарламент принял резолюцию о необходимости новых санкции в отношении властей РФ. Как ожидается, соответствующее решение будет утверждено на саммите глав государств и правительств стран ЕС 25–26 марта.
В коммюнике Европейской внешнеполитической службы о предстоящем визите, в частности, отмечено: «Недавние отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального и обеспокоенность по поводу основных свобод и прав человека в России в целом будут в его (господина Борреля.— “Ъ”) повестке дня». Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано во вторник подтвердил, что вопрос Алексея Навального будет едва ли не основным пунктом в повестке Жозепа Борреля. При этом он добавил, что глава европейской дипломатии хотел бы встретиться с оппозиционером.
В Москве уже дали понять, что готовы ко всякого рода давлению со стороны Брюсселя на предстоящей встрече. «Если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнения, что наш министр (Сергей Лавров.— “Ъ”) даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж,— заверил во вторник Дмитрий Песков. — Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены». При этом господин Песков, комментируя визит господина Борреля, выразил надежду на то, что «такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО (Алексея Навального.— “Ъ”), не произойдет».
Такие же надежды в Москве пока еще связывают с новой американской администрацией. Но в Вашингтоне уже дают понять, что дело Алексея Навального и его сторонников будет оставаться в центре их внимания. В интервью телеканалу NBC News новый госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он «глубоко обеспокоен жестоким подавлением» протестов в России и задержанием по всей стране людей, требующих освобождения оппозиционера. «Российское правительство совершает большую ошибку, если верит, что дело в нас»,— сказал дипломат, отвечая на звучащие обвинения в причастности Запада к протестам, и добавил, что Вашингтон изучает разные варианты мер в отношении РФ.