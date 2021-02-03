Западные дипломаты вызвались в суд

Судебное заседание по делу Алексея Навального привлекло беспрецедентное внимание иностранных дипломатов: во вторник в суд приехали дипломаты как минимум из 15 посольств. Одновременно на Западе дают понять, что намерены усиливать давление на Россию. В Госдепартаменте США признают, что изучают разные варианты действий в отношении РФ. Что же касается Евросоюза, то радикальность дальнейших шагов во многом будет зависеть от итогов грядущего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву: в Брюсселе не скрывают, что «дело Навального» будет на переговорах одной из приоритетных тем. В Кремле в ответ уверяют, что дадут адекватный ответ на любой «жесткий месседж» и не будут реагировать на «какие-то менторские заявления».

Международная реакция на решение суда по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный последовала незамедлительно. «Призываем немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания»,— заявили в Госдепартаменте США.

«Приговор — это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России»,— отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его британский коллега Доминик Рааб добавил: «Это порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества». Мнение о том, что «российские власти посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека», выразила и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Само заседание, продолжавшееся целый день, привлекло немало внимания со стороны иностранных государств.

Во вторник утром к Мосгорсуду прибыли как минимум 15 дипломатов из разных посольств — в частности, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии, Швейцарии и Швеции. Все дипломаты были беспрепятственно допущены внутрь здания, их разместили в зале суда на застекленном балконе.

В британском и латвийском посольствах, отвечая на вопрос агентства «РИА Новости», заверили, что наблюдение за судебными процессами — стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру. «Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого — из первых рук получить информацию о том, как проходит судебное разбирательство»,— сообщили тому же агентству в МИД Австрии.

Между тем у российских властей факт приезда дипломатов в суд вызвал бурю негодования.

«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. По ее мнению, присутствие представителей посольств на суде — это не просто «вмешательство во внутренние дела» РФ, а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России». «Не исключу, что их (дипломатов.— “Ъ”) в немалой степени заботит судьба закачанных натовских, например британских и американских, миллионов в противоправную деятельность на российской территории: отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется»,— добавила госпожа Захарова и резюмировала, что присутствие такого числа дипломатов в суде — «никакая не норма», а «политическая акция».

При этом и Мария Захарова, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустили, что представители посольств могли приехать на заседание, чтобы оказать давление на судей. «Или они (зарубежные представители.— “Ъ”) солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона РФ, или это попытка оказания давления на суд. Наверное, они как-то обозначат свою позицию»,— предположил господин Песков. Более однозначно высказался вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» он заверил, что дипломаты пришли высказать Алексею Навальному свою «солидарность».

Отметим, что публичных комментариев посетившие заседание дипломаты не делали.

Так или иначе, одним лишь «выражением солидарности» в ЕС ограничиваться не собираются. Во французском МИДе в понедельник заявили, что принятых мер в отношении властей РФ недостаточно и «надо идти дальше». Варианты новых ограничений обсуждают и в ФРГ. Как сообщает портал DW, депутат Бундестага от немецкой фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт анонсировал, что на следующей встрече глав МИДов стран ЕС, запланированной на 22 февраля, может быть рассмотрено введение персональных санкций в отношении ряда российских силовиков. А член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «Зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать «активы российских олигархов» в Европе. При этом идею о том, что под санкции должен попадать и газопровод «Северный поток-2», власти ФРГ отвергают. Кроме того, как сообщил в Twitter со ссылкой на свои источники брюссельский корреспондент «Радио Свобода» (Минюстом РФ внесено в список СМИ—иностранных агентов) Рикард Джозвяк, несколько крупных стран—членов ЕС сейчас работают над пакетом ограничений за «нарушения прав человека» в ходе ареста Алексея Навального и связанных с этим событий.

Напомним, 15 октября прошлого года ЕС и Великобритания ввели санкции, обвинив власти РФ в организации отравления Алексея Навального. Под ограничительные меры попали первый заместитель главы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, два замминистра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. 21 января Европарламент принял резолюцию о необходимости новых санкции в отношении властей РФ. Как ожидается, соответствующее решение будет утверждено на саммите глав государств и правительств стран ЕС 25–26 марта.

Какие меры примет Евросоюз, похоже, будет во многом зависеть от итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который прибудет в Москву 4 февраля.

В коммюнике Европейской внешнеполитической службы о предстоящем визите, в частности, отмечено: «Недавние отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального и обеспокоенность по поводу основных свобод и прав человека в России в целом будут в его (господина Борреля.— “Ъ”) повестке дня». Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано во вторник подтвердил, что вопрос Алексея Навального будет едва ли не основным пунктом в повестке Жозепа Борреля. При этом он добавил, что глава европейской дипломатии хотел бы встретиться с оппозиционером.

В Москве уже дали понять, что готовы ко всякого рода давлению со стороны Брюсселя на предстоящей встрече. «Если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнения, что наш министр (Сергей Лавров.— “Ъ”) даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж,— заверил во вторник Дмитрий Песков. — Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены». При этом господин Песков, комментируя визит господина Борреля, выразил надежду на то, что «такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО (Алексея Навального.— “Ъ”), не произойдет».

Такие же надежды в Москве пока еще связывают с новой американской администрацией. Но в Вашингтоне уже дают понять, что дело Алексея Навального и его сторонников будет оставаться в центре их внимания. В интервью телеканалу NBC News новый госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он «глубоко обеспокоен жестоким подавлением» протестов в России и задержанием по всей стране людей, требующих освобождения оппозиционера. «Российское правительство совершает большую ошибку, если верит, что дело в нас»,— сказал дипломат, отвечая на звучащие обвинения в причастности Запада к протестам, и добавил, что Вашингтон изучает разные варианты мер в отношении РФ.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко