В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Навального начались задержания

В Санкт-Петербурге на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержано уже около 30 человек, сообщил корреспондент “Ъ”. Он услышал приказ по полицейской рации «всех зачищать».

Среди задержанных были два человека, которые стояли у Гостиного двора с пустым ватманом в руках. По подсчетам корреспондента “Ъ”, там сейчас находится около 40 человек, не считая прессы. На другой стороне Невского проспекта стоит еще около 60 человек, к ним направились полицейские в касках.

Протесты сегодня, 2 февраля, начались после решения Симоновского суда Москвы заменить условный срок оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

Ранее в целях обеспечения безопасности перекрыли Дворцовую площадь. В прошлый раз доступ в центр города ограничивали 31 января, когда сторонники Алексея Навального проводили акции протеста в разных городах России.

О развитии событий — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург