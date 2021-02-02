Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь и центральные набережные. В прошлый раз доступ в центр города ограничивали 31 января, когда сторонники оппозиционера Алексея Навального проводили акции протеста в разных городах России. Сегодня Симоновский районный суд Москвы заменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

По данным «ОВД-Инфо», сегодня, 2 февраля, были задержаны 358 человек. На протестных акциях 23 и 31 января во всей стране задержали около 10 тыс. человек.

Как проходит суд над Алексеем Навальным — в онлайн-трансляции “Ъ”.